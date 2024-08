Tim Burton ha quasi lasciato il mondo del cinema: “Mercoledì ha riacceso la mia carriera”

Dopo un periodo di incertezza sulla sua carriera, Tim Burton, il celebre regista noto per il suo stile gotico e visionario, ha rivelato che la serie Netflix Mercoledì ha rappresentato un punto di svolta, riaccendendo la sua passione per il cinema. Dopo l’uscita del film Dumbo nel 2019, Burton aveva considerato l’idea di ritirarsi.

Dopo Mercoledì, Tim Burton ha ritrovato il piacere di lavorare in film e serie tv

L’accoglienza negativa del film aveva lasciato il regista incerto sul futuro della sua carriera, tanto da fargli pensare che fosse giunto il momento di allontanarsi dal mondo del cinema. “Pensavo che avrebbe potuto essere la fine, davvero. Avrei potuto ritirarmi,” ha confessato Tim Burton in un’intervista.

Tuttavia, la sua esperienza lavorativa su Mercoledì, uno spin-off de La famiglia Addams, gli ha fornito una nuova energia creativa. La serie, che ha avuto un enorme successo su Netflix, è stata descritta da Tim Burton come un’esperienza rinvigorente che lo ha aiutato a “riconnettersi con la creazione di cose”. Ambientata in Romania, la produzione della serie è stata percepita dal regista come una sorta di “campo di salute creativo”. Il successo della serie è stato immediato: in appena una settimana, Mercoledì ha registrato un totale di 341,2 milioni di ore di visualizzazione, battendo record precedentemente detenuti da altre serie popolari come Stranger Things.

L’entusiasmo ritrovato di Tim Burton si riflette anche nel suo impegno per il nuovo progetto, il sequel di Beetlejuice, previsto per l’uscita il 5 settembre. Questo nuovo capitolo vedrà il ritorno di Winona Ryder nel ruolo di Lydia Deetz e Michael Keaton nei panni del ghoul titolare. Anche Catherine O’Hara riprenderà il ruolo di Delia Deetz, mentre il cast si arricchirà di nuovi volti, tra cui Monica Bellucci, Willem Dafoe, e Justin Theroux. Burton ha descritto il ritorno di Keaton nel ruolo di Beetlejuice come “una strana esperienza extracorporea“, notando come l’attore abbia ripreso il personaggio con la stessa energia di decenni fa.

