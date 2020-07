The Witcher: Blood Origin sarà una miniserie ispirata al mondo fantasy della serie Netflix!

Netflix ha annunciato The Witcher: Blood Origin, una miniserie in 6 parti ispirata al mondo di The Witcher e prequel della serie stessa. Le riprese verranno realizzate in Gran Bretagna. Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, questo prequel racconta l’origine del primissimo strigo e gli eventi che portano alla fondamentale Congiunzione delle Sfere, quando i mondi dei mostri, uomini ed elfi si sono scontrati per diventare uno.

Declar de Barra sarà lo showrunner, oltre che produttore esecutivo, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, mentre Andrzej Sapkowski sarà consulente creativo della serie. Tra i produttori esecutivi anche Jason Brown, Sean Daniel, Tomek Baginski e Jarek Sawko di Platige FIlms.

Declan de Barra ha così commentato: “Come fan del genere fantasy, non vedo davvero l’ora di raccontare la storia di The Witcher: Blood Origin. Quando ho letto i libri di The Witcher, una domanda mi è sorta spontanea: com’era veramente il mondo elfico prima dell’arrivo degli umani? Sono sempre stato affascinato dall’ascesa e dalla caduta delle civiltà, dal modo in cui scienza, nuove scoperte e cultura siano fiorite proprio prima di quella caduta. Come vaste aree di conoscenza si perdono per sempre in così poco tempo, spesso aggravate dalla colonizzazione e da una riscrittura della storia, lasciando indietro solo frammenti della vera storia di una civiltà. La serie racconterà la storia della civiltà elfica prima della sua caduta e, soprattutto, rivelerà la storia dimenticata del primissimo witcher”.

Lauren Schmidt Hissrich ha aggiunto: “Sono così felice di collaborare con Declan e il team Netflix per The Witcher: Blood Origin. Esplorare ed espandere ulteriormente l’universo creato da Andrzej Sapkowski è una sfida entusiasmante. Non vediamo l’ora di presentare ai fan nuovi personaggi e una storia originale che arricchirà ancora di più il nostro magico mondo”.

Infine, l’autore polacco Andrzej Sapkowski, ha commentato: “È eccitante che il mondo di Witcher – come previsto all’inizio – si stia espandendo. Spero che porterà più fan nel mondo dei miei libri”.

