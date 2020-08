The Walking Dead – Stagione 11: le riprese partiranno ad ottobre

Il CEO di AMC ha ufficializzato pubblicamente che la produzione dell’undicesima stagione di The Walking Dead inizierà molto presto

Per la prima volta in dieci anni, la nuova stagione di The Walking Dead non partirà ad ottobre. Come ormai sappiamo già da diversi mesi, la pandemia da COVID-19 ha creato non pochi problemi in tutto il mondo della produzione audiovisiva. AMC ha dovuto per forza di cosa rinviare l’undicesima stagione direttamente nel 2021. Al posto dei nuovi episodi, il 4 ottobre andrà in onda l’ultimo episodio della decima stagione, intitolato ”A Certain Doom” , seguito da sei episodi extra per altrettante settimane.

Al momento non sappiamo cosa questi episodi extra riguarderanno, e AMC fin qui non ha rivelato alcun dettaglio. Ciò che conta è che la produzione dei nuovi episodi è pronta a partire, come ha dichiarato il CEO di AMC, Josh Sapan, ad ottobre in Georgia.

L’undicesima stagione di The Walking Dead esplorerà nuovi territori, dopo che negli ultimi due anni lo show si è concentrato per lo più sulla guerra tra Negan e i Salvatori e sulla fazione nemica nota come Whisperers.

Rick Grimes è un vice sceriffo vittima di un incidente durante uno scontro a fuoco con dei fuorilegge: colpito alla schiena, va in coma, lasciando tra le lacrime la moglie Lori e il figlio Carl. Il risveglio, poco tempo dopo, è traumatico: l’ospedale è distrutto ed è pieno di cadaveri. Rick non ci metterà molto a capire la situazione: il “virus” che sembrava essere controllato prima del suo incidente, ha preso piede. I morti si risvegliano e attaccano i vivi, la cui presenza è sempre minore. Il vice sceriffo sfrutterà tutte le sue abilità di sopravvivenza e di capacità con le armi per sopravvivere e uscire dalla città, trovando altri superstiti rifugiati tra i boschi: tra questi, ritrova la famiglia e il suo migliore amico Shane.

