The Mandalorian – Stagione 3: Ahsoka apparirà?

The Mandalorian è una delle recenti serie televisive del mondo di Guerre Stellari che è stata accolta con molto entusiasmo da parte del pubblico e della critica: seconda molti, infatti, lo show ha rilanciato molto bene il franchise di Guerre Stellari, finito un po’ nel dimenticatoio dopo la trilogia finale della saga degli Skywalker non è andata come Lucasfilm sperava. Detto questo, la serie sopracitata, che vede l’ideazione da parte di Jon Favreau (Il Re Leone, Iron Man), ha da subito conquistato il pubblico, proponendo agli spettatori una storia affascinante totalmente nuova, che temporalmente si colloca precisamente dopo Il ritorno dello Jedi, con le ultime rappresaglie dell’Impero.

The Mandalorian ha esordito nel 2019 su Disney+

Nella giornata di oggi, 1° marzo 2023, è arrivato in particolare su Disney+ il primo episodio della terza stagione di The Mandalorian, che vede tante novità alle porte, una delle quali vede il protagonista tornare sul suo amato pianeta di provenienza ovvero Mandalore. Proprio in questi giorni, chiaramente, sono in corso le interviste riguardo i nuovi episodi e, in una chiacchierata proprio con Favreau e Dave Filoni, fatta con Screen Rant, il primo è stato molto misterioso riguardo la domanda di un giornalista. Gli è stato chiesto, infatti, se ci sarebbe stata nella terza stagione Ahsoka e lui ha semplicemente evitato il discorso parlando della serie dedicata all’eroina, di fatto lasciano un dubbio incredibile alle spalle.

Bene, la buona notizia è che c’è un intera serie di Ahsoka. Ne parlerò in modo che Dave non debba farlo, ma siamo in post-produzione. Ha finito le riprese; gli effetti visivi stanno iniziando a entrare, e la musica sta iniziando a entrare. Grande cast, e che ricca eredità su cui costruire.

Non ci resta che proseguire nella visione della terza stagione di The Mandalorian per scoprire realmente se l’ex padawan di Anakin Skywalker è realmente presente all’interno della serie, dopo la sua prima apparizione nella seconda stagione.