The Librarians: The Next Chapter, Christian Kane tornerà come Jacob Stone

Christian Kane di The Librarians ha firmato per riprendere il ruolo di Jacob Stone nello spinoff.

Il volto familiare di Jacob Stone ritorna nel mondo di The Librarians con The Next Chapter. Christian Kane, noto per il suo ruolo in The Librarians, ha confermato il suo ritorno nella serie spin-off, interpretando nuovamente il popolare personaggio.

The Librarians: The Next Chapter, quando uscirà lo spin-off?

Lo spin-off della serie originale, The Librarians: The Next Chapter, è stato creato dallo scrittore e produttore esecutivo Dean Devlin. La serie segue le avventure di un Bibliotecario del passato, intrappolato nel presente, che deve affrontare le conseguenze di un errore magico. Formando una nuova squadra di Bibliotecari, il protagonista cerca di riparare al danno causato.

Jacob Stone, interpretato da Christian Kane, è un personaggio amato dai fan per la sua combinazione unica di abilità intellettuali e forza fisica. Nella serie originale, Stone ha affrontato sfide importanti e ha dimostrato di essere un membro prezioso della squadra. Proprio per questo, l’annuncio è stato accolto con entusiasmo dai fan della serie originale, che hanno amato il ruolo di Kane come Jacob Stone, un personaggio con una combinazione unica di intelligenza, forza e fascino.

Kane sta attualmente girando la terza stagione di Leverage: Redemption di Amazon a New Orleans, per quanto riguarda la trama e parte del cast della serie, ci sono ancora molte domande e ruoli avvolti nel mistero. Al momento, sappiamo che lo spin-off andrà in onda su The CW nella stagione 2024-2025.

