The Continental: il regista spiega le ispirazioni dietro la serie

The Continental (nota anche come The Continental: From the world of John Wick) è la recente serie televisiva che va ad ampliare il mondo di John Wick con un titolo collaterale dedicato ai celebri alberghi che danno ospitalità agli assassini all’interno della saga che vede come protagonista Keanu Reeves. Una realizzazione decisamente molto attesa che arriva molto a breve sul piccolo schermo e che verrà accompagnata anche dall’arrivo di un altro progetto cinematografico collaterale alla saga ovvero Ballerina, con Ana de Armas protagonista (dove tra l’altro è presente anche lo stesso Reeves che torna nei panni del tanto acclamato killer).

The Continental è in arrivo a settembre sul piccolo schermo di Peacock TV e Prime Video

The Continental sta per arrivare su Peacock TV (in Italia su Prime Video) e il regista dello show, ovvero Albert Hughes (Codice Genesi, La vera storia di Jack lo Squartatore), in una recente intervista con Collider, ha spiegato quali sono state le sue influenze nella creazione della realizzazione, andando tra l’altro molto nello specifico con la citazione dei riferimenti.

“Quello che è successo è stato che si sono avvicinati a me, sono stati Basil Iwanyk ed Erica Lee, i produttori della serie di film, a fare uno Zoom con me, e a all’inizio non pensavo che sarei stato interessato, e poi ho iniziato a pensare a cose come Tony Gilroy su Andor, e Jon Favreau su The Mandalorian e Noah Hawley su Fargo e ho detto, ‘Oh, puoi fare qualcosa in una sandbox che esiste già.’ E che ha avuto luogo negli anni ’70. Quindi dico, ”questo può essere divertente.'”

Vi ricordiamo che The Continental, in particolare, vede la produzione di Thunder Road Pictures e Lionsgate Television, con la produzione esecutiva nel dettaglio di Basil Iwanyk, Albert Hughes, Derek Kolstad, David Leitch, Marshall Persinger, Rhett Reese, Chad Stahelski, Paul Wernick, Greg Coolidge, Erica Lee, Shawn Simmons, Kirk Ward, Chris Collins.

