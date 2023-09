The Continental: i produttori spiegano come riesce a funzionare l’universo

The Continental (titolo in italiano, The Continental: Dal mondo di John Wick) è la recente serie televisiva, ideata in particolare da Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons, che, come può suggerire il nome, è un vero e proprio prequel seriale della famosa e apprezzata saga cinematografica di John Wick con Keanu Reeves protagonista, nata nel 2014 e da poco arricchita con il quarto capitolo che abbiamo visto di recente nei cinema. Ebbene, proprio nello show, viene raccontata la storia di questa famosa catena di alberghi che nel franchise presta asilo agli assassini, con la possibilità stavolta di approfondire personaggi cardine dei film come Winston Scott e Charon (stavolta in versione giovanile).

The Continental è arrivata direttamente su Prime Video il 22 settembre 2023

Ebbene, in una recente intervista che i produttori di The Continental Basil Iwanyk ed Erica Lee hanno tenuto per Collider, i due hanno raccontato diversi segreti riguardo l’opera e gli è stato chiesto, effettivamente, come è possibile che un universo come quello di John Wick funziona. Di seguito trovate la loro risposta.

“Tutto è iniziato e il punto di partenza è stato il primo film, Keanu e il personaggio di John. Penso che le persone abbiano la sensazione, a torto o a ragione, che Keanu e il personaggio di John Wick siano molto fusi insieme, e penso che la buona volontà per il ragazzo sia travolgente. La gente ama quel personaggio e ha amato quanto fosse fedele a sua moglie e al suo cane. La gente diceva: ‘Adoro questo personaggio. Seguirò questo personaggio ovunque’. E poi, le persone sono rimaste incuriosite dal mondo che abbiamo creato, con le regole, l’estetica del mondo, The Continental, questi personaggi, come Winston e Bowery King e, e l’idea che non ci sono buoni o cattivi ragazzi nel mondo di John Wick. Sono solo persone. Sono tutti solo personaggi distrutti. Non abbiamo mai pensato: ‘Okay, creiamo questo mondo incredibile e la gente farà domande’. Ma a nostra insaputa, la gente diceva: ‘Aspetta, aspetta un secondo, vogliamo sapere di più su quel personaggio. Vogliamo saperne di più sul Continental. Vogliamo sapere come il Bowery King è diventato il Bowery King’. È una combinazione tra il personaggio di John Wick e la creazione e la creazione di un mondo in cui stuzzichiamo abbastanza da far sì che il nostro pubblico voglia saperne di più. Non ci spieghiamo troppo. Francamente, non ci spieghiamo troppo perché non sappiamo quale sia la spiegazione, dato che la inventiamo man mano che procediamo.”

Leggi anche The Continental: cosa ne pensa la critica? Ecco il punteggio di Rotten Tomatoes per lo spin-off di John Wick