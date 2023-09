The Continental: i produttori esecutivi parlano della Stagione 2

The Continental (titolo italiano, The Continental: Dal mondo di John Wick) è la recente serie televisiva breve che porta, in modo del tutto insolito sul piccolo schermo, una narrazione prequel della saga di John Wick, andando a raccontare, come suggerisce il nome, la storia della catena di alberghi per assassini, concentrandosi in particolare su due personaggi centrali del franchise sopracitato, stavolta in versione giovanile ovvero Winston Scott (che ha il volto di Colin Woodell) e Charon (Ayomide Adegun). Ebbene, una storia assolutamente intrigante e particolare che vede il fratello di Scott rubare un sacro artefatto, con conseguente caccia da ogni parte del mondo.

The Continental è in arrivo il 22 settembre 2023 su Peacock TV e Prime Video

Mentre manca realmente poco al lancio di The Continental sulle varie piattaforme streaming (negli Stati Uniti su Peacock TV, nel resto del mondo su Prime Video) e, a quanto pare, è stato già chiesto da Screen Rant ai produttori esecutivi dello show ovvero Erica Lee e Basil Iwanyk quale sarò il possibile futuro della realizzazione.

“L’unica emozione comune a tutti i film di John Wick, quando li giriamo, e con lo show televisivo di John Wick, è che non parliamo mai di sequel. Siamo così terrorizzati e disperati nel voler assicurarci che le cose che stiamo facendo funzionino.Non vogliamo tentare gli Dei del cinema e della televisione e fargli dire: ‘Oh, stai diventando arrogante e parli di un sequel? Beh, fan****!’ Non voglio farli arrabbiare. Voglio essere umile davanti a loro.”

Vi ricordiamo che The Continental, prodotta nel dettaglio da Thunder Road, Lionsgate Television, con la produzione esecutiva anche di Basil Iwanyk, Albert Hughes, Derek Kolstad, David Leitch, Marshall Persinger, Rhett Reese, Chad Stahelski, Paul Wernick, Greg Coolidge, Erica Lee, Shawn Simmons, Kirk Ward, Chris Collins, vedrà la luce in particolare il 22 settembre 2023.

