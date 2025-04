Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes, la data d’uscita e le prime immagini del crime drama Disney+

La nuova serie Disney+ Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes è basata su un tragico fatto di cronaca avvenuto nel 2007.

Disney+ ha svelato la data d’uscita e le prime immagini di Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes, crime drama britannico scritto da Jeff Pope (Philomena). Basato sugli eventi che hanno portato alla tragica uccisione del brasiliano Jean Charles de Menezes, un innocente scambiato per un terrorista dalla polizia di Londra, lo show debutterà sulla piattaforma il prossimo 30 aprile.

La trama e le prime immagini ufficiali della serie Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes

Suspect: The Shooting of Jean Charles de Menezes è ambientata in una Londra che si sta riprendendo dai devastanti attentati suicidi del 7 luglio 2005. La Polizia Metropolitana lancia un’operazione antiterroristica su larga scala per prevenire ulteriori attacchi mentre, a sua insaputa, un’altra cellula terroristica progetta un attacco che potrebbe eguagliare la devastazione del 7 luglio. Quando questa seconda serie di attacchi pianificati fallisce, si scatena una delle più grandi cacce all’uomo del Regno Unito, dando il via a un’operazione di sorveglianza segreta. Mentre la tensione e l’incertezza crescono in tutta la nazione, una serie di eventi straordinari porta a un errore di identificazione. Jean Charles de Menezes, un giovane elettricista brasiliano del tutto innocente che si sta recando al lavoro, viene scambiato per un terrorista e ucciso alla stazione di Stockwell. Ciò che segue è la lotta di una famiglia per ottenere giustizia e risposte, e la lunga battaglia per fare chiarezza in una situazione resa oscura dalla confusione e dal silenzio.

La serie vede nel cast Edison Alcaide nel ruolo di Jean Charles de Menezes, Conleth Hill (Il Trono di Spade) nel ruolo di Sir Ian Blair, Russell Tovey (Looking) nei panni del commissario assistente Brian Paddick, Max Beesley (The Gentleman) nei panni del vice commissario Andy Hayman; Emily Mortimer (The Newsroom) nel ruolo di Cressida Dick, Daniel Mays (A Thousand Blows) nel ruolo di Cliff Todd, Laura Aikman (Archie) nel ruolo di Lana Vandenberghe e Alex Jennings (The Crown) nei panni di Michael Mansfield KC.