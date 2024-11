Star Wars: Skeleton Crew, cambia la data d’uscita della serie Disney+ con Jude Law

Disney+ ha annunciato una nuova data d’uscita per Star Wars: Skeleton Crew, la nuova serie live-action ambientata nell’universo di Guerre Stellari. Prodotto dalla Lucasfilm e con protagonista Jude Law, lo show debutterà con i primi due episodi che in Italia saranno disponibili da martedì 3 dicembre alle 3:00 del mattino (ora italiana). Gli episodi successivi debutteranno poi ogni mercoledì sempre allo stesso orario.

La trama e il cast di Star Wars: Skeleton Crew

Ambientata nello stesso periodo di The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka, intorno all’anno 9 ABY (dopo la Battaglia di Yavin), Star Wars: Skeleton Crew segue il viaggio di quattro ragazzi che fanno una misteriosa scoperta sul loro pianeta natale, apparentemente sicuro, per poi perdersi in una galassia strana e pericolosa. Trovare la strada di casa – incontrando improbabili alleati e nemici – sarà un’avventura più grande di quanto abbiano mai immaginato. La serie è interpretata anche da Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon e Nick Frost.

Gli episodi sono stati diretti da Jon Watts, David Lowery, i Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), Jake Schreier, Bryce Dallas Howard e Lee Isaac Chung. Jon Watts e Christopher Ford sono i capo sceneggiatori oltre ad essere gli executive producers insieme a Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Chris Buongiorno, Karen Gilchrist e Carrie Beck sono i co-executive producer, mentre Susan McNamara e John Bartnicki sono i produttori.