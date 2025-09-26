Sicilia Express: la data d’uscita e le prime immagini della serie Netflix con Ficarra & Picone

Dopo Incastrati, il duo comico Ficarra & Picone sono pronti a tornare su Netflix con Sicilia Express, la nuova serie comedy in cinque episodi scritta, diretta e interpretata dal celebre duo, disponibile sulla piattaforma dal prossimo 5 dicembre.

La trama e le prime immagini di Sicilia Express, la nuova serie di e con Ficarra & Picone

Sicilia Express è una serie comedy che racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le loro famiglie in Sicilia. Pochi giorni prima di Natale, si imbattono in un portale magico: una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite… ma non necessariamente in meglio.

Nel cast di Sicilia Express, oltre a Salvo Ficarra e Valentino Picone, anche Katia Follesa e Barbara Tabita. Prodotta da Tramp Limited, la serie è scritta – oltre che da Ficarra & Picone – da Fabrizio Cestaro, Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini.