Romulus, la prima serie televisiva del regista Matteo Rovere (Il Primo Re) arriverà il 6 novembre 2020 su Sky e in streaming su NOW TV. Un mondo primitivo e brutale, governato dalla natura e dagli dei, da cui sorgerà uno degli imperi più grandi e potenti di sempre: questo è quello che vedremo in Romulus, la serie che racconta la nascita di Roma sotto una luce mai vista prima. Creata, diretta e prodotta da Matteo Rovere è al tempo stesso un grande affresco epico e una realistica ricostruzione degli eventi che portarono alla nascita di Roma.

Una produzione Sky, Cattleya – parte di ITV Studios – e Groenlandia, in dieci episodi, girati in protolatino e diretti da Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale. Un racconto di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura, realizzato con un grande impianto scenico e due intere città meticolosamente ricostruite sulla base di ricerche storiche documentate, con migliaia di figurazioni, quasi mille presenze stunt e centinaia di armi riprodotte!

Andrea Arcangeli (Trust), Marianna Fontana (Indivisibili) e Francesco Di Napoli (La paranza dei bambini) guidano il cast nei panni di Yemos, la giovane vestale Ilia e Wiros, tre ragazzi cresciuti nella violenza e potenza di un mondo arcaico e pericoloso, dove il destino di ogni uomo viene deciso dal potere implacabile della natura, dove tutto è sacro e in cui gli uomini sentono ovunque la presenza misteriosa e ostile degli dei. Completano il cast Giovanni Buselli (Gomorra – La serie, L’amica geniale), Silvia Calderoni (Riccardo va all’inferno), Sergio Romano (Il campione, La terza stella), Demetra Avincola (Fortunata), Massimiliano Rossi (Il primo re, Il vizio della speranza), Ivana Lotito (Gomorra – La serie), Gabriel Montesi (Favolacce) e Vanessa Scalera (Lea).

In contemporanea con la messa in onda della serie usciranno Romulus: Il sangue della Lupa e Romulus: La regina delle battaglie, i primi due volumi della trilogia letteraria scritta da Luca Azzolini e pubblicata da HarperCollins che accompagnerà lo spettatore (e in lettore, in questo caso) nell’universo narrativo della serie.

Di seguito è possibile vedere le nuove immagini ufficiali e il primo trailer della serie:

