Rivals – il teaser trailer della serie Disney+ fatta di potere, sesso e umorismo

Disney+ ha diffuso il primo teaser trailer di Rivals, la serie in otto episodi basata sul celebre romanzo di Dame Jilly Cooper. Ambientata tra i drammi, gli eccessi e gli scioccanti comportamenti dell’élite sociale assetata di potere nell’Inghilterra degli anni ’80, Rivals si tuffa a capofitto nello spietato mondo della televisione indipendente del 1986. La serie arriverà su Disney+ nel corso dell’anno (per ora non ha una data d’uscita precisa).

Sono nove i personaggi della serie: Sarah Stratton (interpretata da Emily Atack – The Emily Atack Show, The Inbetweeners), Caitlin O’Hara (interpretata Catriona Chandler – Pistol, Enola Holmes 2), James Vereker (interpretato d Oliver Chris – The Crown, Trying), Freddie Jones (interprepato da Danny Dyer – EastEnders, The Football Factory), Paul Stratton (interpretato da Rufus Jones – W1A, Home), Valerie Jones (interpretata da Lisa McGrillis – Maternal, Mum), Bas Baddingham (interpretato da Luke Pasqualino – Skins, Shantaram), Lady Monica Baddingham (interpretata da Claire Rushbrook – Sherwood, Ali&Ava – Storia di un incontro) e Maud O’Hara (interpretata da Victoria Smurfit – Bloodlands, C’era una volta). La serie è interpretata anche da Alex Hassell, Bella Maclean, Katherine Parkinson, David Tennant, Aidan Turner e Nafessa Williams.

I produttori esecutivi di Rivals sono Dominic Treadwell-Collins (A Very English Scandal, Holding, EastEnders), Alexander Lamb (Ackley Bridge, The Bay, We Hunt Together), Felicity Blunt, Laura Wade, la drammaturga vincitrice del premio Laurence Olivier (The Riot Club [Posh), l’autrice Dame Jilly Cooper e Lee Mason, Director of Scripted Content for Disney+ EMEA. La serie è scritta da Dominic Treadwell-Collins e Laura Wade insieme alla crew di sceneggiatori che comprende: Sophie Goodhart (The Baby, Sex Education), Marek Horn (Wild Swimming, Octopolis), Mimi Hare e Clare Naylor (Un marito di troppo), Dare Aiyegbayo (The Dumping Ground,EastEnders), Kefi Chadwick (Looted, Avoidance). Tray Agyeman è shadow writer nell’episodio 6 e Sorcha Kurien Walsh (The Pink Pill) è staff writer. La direttrice del casting è Kelly Valentine Hendry (Bridgerton, The Last Kingdom, Kaos).

Il lead director è il candidato ai BAFTA Elliot Hegarty (Ted Lasso, Cheaters, Trying), che ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo per gli episodi 1-4. Eliza Mellor (Il villaggio dei dannati, Dietro i suoi occhi, Poldark) è la produttrice della serie. Anche Dee Koppang O’Leary (The Crown) e Alexandra Brodski (Somewhere Boy) dirigono gli episodi.