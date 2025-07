RIV4LI: annunciata la data d’uscita della serie tv Netflix ambientata nello stesso mondo di DI4RI

Direttamente dal Giffoni Film Festival 2025, dove è stato proiettato il primo episodio e il cast ha incontrato i giurati della sezione Elements (+10 anni), è stata annunciata la data d’uscita di RIV4LI, la nuova serie tv per ragazzi creata da Simona Ercolani e in uscita prossimamente. Ambientata nello stesso mondo narrativo di DI4RI, la serie esplorerà i conflitti dell’adolescenza: le difficoltà dettate dalla costruzione della propria identità, le aspirazioni dei ragazzi schiacciate dalle aspettative degli adulti, le trappole in cui cade chi è vittima di cyberbullismo, i pregiudizi che decretano chi è dentro o fuori dal “gruppo”. Il rilascio su Netflix è stato fissato per il prossimo 1° ottobre.

La trama e il cast della serie tv per ragazzi RIV4LI

La serie RIV4LI è ambientata a Pisa, nella Terza D della scuola media Montalcini: è questo il regno degli Insiders, il cui leader è il ragazzo più popolare della scuola, Claudio (Samuele Carrino), spalleggiato dal suo migliore amico Dario (Edoardo Miulli). A sfidarli sarà la nuova arrivata, Terry (Kartika Malavasi) che, appena trasferita da Roma, formerà un nuovo gruppo, quello degli Outsiders. La rivalità è da subito accesissima, ma quando la scuola sarà divisa in due da un vero muro, Insiders e Outsiders sapranno unirsi per abbattere le barriere fisiche e relazionali che li separano.

Nel cast anche Lorenzo Ciamei (Luca), Eugenia Cableri (Sabrina), Melissa Di Pasca (Marzia), Joseph Figueroa (Alessio), Duccio Orlando (Paolo). A passare il testimone ai nuovi ragazzi è Andrea Arru, che, noto per il suo ruolo in DI4RI, prenderà parte al racconto con un’apparizione speciale. RIV4LI è una serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me con la regia di Alessandro Celli. Scritta da Simona Ercolani con Serena Cervoni, Mauro Uzzeo, Chiara Panedigrano, Sara Cavosi, Angelo Pastore, Ivan Russo. Produttrice esecutiva è Grazia Assenza.