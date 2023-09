Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il nuovo teaser trailer ci immerge in un mondo leggendario

Lo show, in arrivo su Disney+, è ispirato all'omonima saga letteraria scritta da Rick Riordan.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è la recente serie televisiva che porta, sul piccolo schermo di Disney+, la famosa saga letteraria fantasy scritta da Rick Riordan ed arrivata nel 2005 che continua tra l’altro la sua corsa. Ad ora sono arrivati ben cinque libri con un ulteriore, Il Calice degli Dei, che dovrebbe essere distribuito molto a breve. La storia è sicuramente molto affascinante: il protagonista è Percy Jackson, che, all’età di 12 anni, scopre di essere un semidio, figlio della mortale Sally Jackson e del dio dei mari Poseidone. Oltre a ciò, viene a conoscenza del fatto che esistono in realtà le divinità greche, nascoste agli occhi degli uomini e che grazie a loro è stata costruita l’intera civiltà occidentale. In passato, in realtà, sono stati lanciati sul grande schermo due film ispirati ai primi due romanzi della saga, ma il tutto si è bloccato probabilmente a causa dell’insuccesso commerciale del secondo film.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è in arrivo a fine dicembre 2023 su Disney+

Ecco che quindi lo stesso Riordan ha scelto di lanciarsi nel mondo seriale, cominciando proprio con Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini, che raccoglie tutta l’intera prima stagione. In questo contesto, il dio dell’Olimpo Zeus (Lance Reddick, alla sua ultima apparizione prima della sua morte) accusa proprio il protagonista di aver rubato le sue folgori. Di recente, direttamente sul canale YouTube ufficiale di Disney+, è stato caricato il primo teaser trailer della realizzazione. Oltre ad informarci che i primi episodi arriveranno sulla piattaforma il 20 dicembre 2023, abbiamo l’occasione di respirare l’atmosfera mitologica del mondo di Riordan ed anche conoscere alcuni dei particolari personaggi.

Vi ricordiamo che Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è prodotta nello specifico da Quaker Moving Pictures, Co-Lab21, James Bobin, Inc. Moorish Dignity Productions, The Gotham Group, 20th Television, Disney Branded Television con la produzione esecutiva di Jonathan E. Steinberg, Dan Shotz, James Bobin, Rick Riordan, Rebecca Riordan, Bert Salke, Monica Owusu-Breen, Jim Rowe, Anders Engström, Jet Wilkinso,n Ellen Goldsmith-Vei,n Jeremy Bell e D. J. Goldberg.

