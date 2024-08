Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez – data di uscita, cast, storia e tutto ciò che sappiamo

La serie Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez segna il ritorno dell’acclamato creatore Ryan Murphy al mondo del true crime, dopo il successo ottenuto con la prima stagione dedicata a Jeffrey Dahmer. In questo nuovo capitolo, la serie esplorerà uno dei casi più controversi degli Stati Uniti: l’omicidio dei coniugi Menendez da parte dei loro stessi figli, Lyle ed Erik.

Tutto quel che sappiamo su Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez

La stagione si concentrerà sui fatti avvenuti il 20 agosto 1989, quando José e Kitty Menendez furono brutalmente uccisi nella loro residenza di Beverly Hills. Mentre inizialmente i fratelli tentarono di far passare gli omicidi come un crimine commesso da estranei, le indagini portarono alla scoperta che i colpevoli erano proprio loro. Il caso assunse rilevanza nazionale, non solo per la brutalità del crimine, ma anche per le dichiarazioni degli imputati, che sostennero di aver agito per autodifesa a causa di anni di abusi fisici, emotivi e sessuali subiti da parte del padre.

La serie non si limiterà a raccontare gli eventi che portarono all’arresto e al processo dei fratelli Menendez, ma esplorerà anche le complessità psicologiche e le dinamiche familiari dietro gli omicidi. Il cast principale vede Cooper Koch e Nicholas Alexander Chavez nei ruoli di Erik e Lyle Menendez, rispettivamente, con Javier Bardem nel ruolo di José Menendez e Chloë Sevigny nel ruolo di Kitty Menendez. Un elemento chiave della narrazione sarà il personaggio del dottor Jerome Oziel, interpretato da Dallas Roberts, lo psichiatra che ricevette la confessione di Erik e che giocò un ruolo cruciale nel caso.

La serie debutterà il 19 settembre 2024, data confermata da un teaser rilasciato da Netflix che offre un’anteprima inquietante dell’atmosfera cupa e drammatica che caratterizzerà la nuova stagione.

