Maxton Hall – Il mondo tra di noi, la serie avrà una terza stagione? La decisione di Prime Video

In attesa del rilascio della seconda stagione, che avverrà il prossimo 7 novembre, giungono buone notizie per i fan di di Maxton Hall – Il mondo tra di noi , la serie tv tedesca tratta dalla serie di romanzi young adult di Mona Kasten. Il servizio streaming Prime Video ha annunciato ufficialmente la produzione di una terza stagione, la quale sarà basata su Save Us, il terzo volume della serie di romanzi. Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten torneranno ad interpretare i due protagonisti, Ruby e James.

Maxton Hall – Il mondo tra di noi rinnovata per una terza stagione: le prime anticipazioni sul secondo ciclo di episodi

Dopo una notte passionale trascorsa insieme a Oxford e ormai ad un passo dal suo più grande obiettivo di vita, tutto sembra andare alla perfezione per Ruby. Un colpo del destino nella famiglia di James cambia però ogni cosa, ed è proprio James a riportare Ruby bruscamente con i piedi per terra. Lei è distrutta. Non ha mai provato sentimenti così forti per nessuno come per James, e nessuno l’ha mai ferita così profondamente. Vorrebbe tornare a quando nessuno, a Maxton Hall, la conosceva; a quando non faceva parte del mondo elitario dei suoi compagni di classe. Ma non riesce a dimenticare James soprattutto perché lui sta facendo di tutto per riconquistarla. Prodotta da UFA Fiction, la prima stagione ha registrato il più alto numero di visualizzazioni globali nella prima settimana per una serie Originale Internazionale su Prime Video, raggiungendo il primo posto nelle classifiche di Prime Video in oltre 120 Paesi e territori nel mondo