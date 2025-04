Harry Potter, John Lithgow risponde alle critiche sul cast della serie

Dopo mesi di speculazioni e indiscrezioni, HBO ha ufficialmente confermato i primi membri del cast della nuova serie tv basata sulla saga di romanzi di Harry Potter. In questo annuncio spiccano nomi del calibro di John Lithgow, che vestirà i panni del preside di Hogwarts, Albus Silente, di Janet McTeer, per il ruolo della professoressa Minerva McGranitt, di Paapa Essiedu, nuovo volto di Severus Piton, e di Nick Frost, che interpreterà il gigante Rubeus Hagrid. Come si poteva immaginare, quando si va a toccare un prodotto che è entrato così tanto nel cuore del pubblico, i fan, dinanzi a queste scelte di casting, si sono divisi tra gli entusiasti e i ferventi critici.

Harry Potter, John Lithgow risponde alle critiche rivoltegli riguardo le scelte di casting della serie

Per quanto riguarda John Lithgow, egli risulterebbe reo, per alcuni fan di Harry Potter di non essere britannico, ma bensì statunitense, laddove in passato Silente è stato interpretato dagli irlandesi (ergo, non britannici, ma comunque più vicini, culturalmente e linguisticamente al Regno Unito) Richard Harris e Michael Gambon e dal londinese Jude Law. Inoltre, almeno per il momento, lui risulta essere l’unico attore non britannico all’interno del cast della nuova serie. Ma Lithgow, intervistato al The One Show della BBC, ha risposto a queste critiche con ironia.

“Non sono un uomo inglese, anche se ne ho interpretato uno in tv. Ricordo a tutti che ho interpretato Winston Churchill su The Crown e che me la sono cavata bene.” John Lithgow, che abbiamo visto recentemente nel film Conclave, ha poi continuato dicendo che lavorare a questa nuova trasposizione seriale di Harry Potter è “un’esperienza elettrizzante. Ma so che ci sono molte persone sconcertate dall’idea che un attore americano sia stato assunto per interpretare il mago inglese per antonomasia.“

