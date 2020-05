Dopo il successo di The Last Dance su Netflix, anche Apple TV punta su una docuserie sportiva, Greatness Code, che vedrà LeBron James tra i protagonisti

Apple TV+ ha appena annunciato che in estate aggiungerà in catalogo Greatness Code, docuserie pronta a replicare il successo di The Last Dance. Nelle scorse ore sono stati rilasciati su Netflix gli ultimi due episodi della serie che ha saputo conquistare un numero enorme di abbonati in giro per il mondo. A far brillare gli occhi degli appassionati di basket e dello sport in generale è stato il racconto dell’impresa che negli anni novanta ha visto Michael Jordan e i Chicago Bulls inanellare un successo dietro l’altro.

Greatness Code, invece, racconterà le storie meno conosciute di grandi campioni sportivi, ovvero: LeBron James, tre volte campione NBA; Tom Brady, sei volte campione del Super Bowl; Alex Morgan, medaglia d’oro e capitana della squadra femminile di calcio statunitense; Usain Bolt, otto volte campione olimpico; Katie Ledecky, 15 volte campionessa mondiale di nuoto; Kelly Slater, undici volte campionessa mondiale di surf.

Insomma, un gruppo di atleti niente male che conosceremo un po’ di più a partire dal 10 luglio, data in cui Greatness Code sarà rilasciato su Apple TV+. La docuserie è coprodotta da LeBron James attraverso Uninterrupted e Tom Brady con Religion of Sports, mentre il vincitore dell’Emmy Gotham Chopra si occupa della regia ed è anche produttore esecutivo.

