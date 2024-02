Chad Powers: Glen Powell protagonista della nuova serie comedy Hulu

Mentre la sua ultima fatica – la commedia sentimentale Tutti tranne te – sta ottenendo un grande successo di pubblico in tutto il mondo, Glen Powell è già pronto per un nuovo progetto, stavolta destinato al piccolo schermo. Come riporta Variety, l’attore sarà il protagonista di una nuova serie di genere comedy targata Hulu intitolata Chad Powers, basata sullo sketch di Eli Manning andato in onda su ESPN+. La star è coinvolto anche co-creatore insieme a Michael Waldron (Loki).

La trama della serie Chad Powers

La serie vedrà al centro un quarterback la cui carriera finisce durante il college a causa dei suoi comportamenti negativi. Il giovane finge quindi di essere il talentuoso e simpatico Chad Powers, che entra in scena per aiutare una squadra di football in difficoltà. “Siamo entrambi grandi fan del campionato universitario di football. Quando abbiamo visto Eli nel ruolo di Chad Powers, sapevamo che quello era un modo per entrare in una grande, divertente storia su questo mondo. Siamo entusiasti di far parte di questo team e non vediamo l’ora di portare Chad nel gioco. Pensa rapidamente, corri velocemente“, hanno dichiarato Glen Powell e Michael Waldron.

“L’amore per Chad Powers mi ha sorpreso in modi spettacolari. Ho giocato per 16 anni nel campionato NFL, ma ora, quando sono in un ristorante o cammino in aeroporto, capita spesso che i fan si mettano a urlare: ‘Ehi, Chad!’. Sono così entusiasta nel collaborare con i miei amici Glen Powell, Michael Waldron e Omaha Productions per continuare a raccontare la storia di Chad Powers e scoprire cosa farà in futuro“, ha invece dichiarato Eli Manning.