Echo, Alaqua Cox racconta il primo provino: “è stato davvero pazzesco”

Echo è la recente serie televisiva del mondo Marvel che ha portato, nuovamente sul piccolo schermo, un personaggio decisamente molto importante che appartiene all’universo de La Casa delle Idee. Ci riferiamo, in particolar modo, a Maya Lopez (incarnata da Alaqua Cox), un personaggio che abbiamo visto per la prima volta all’interno di Occhio di Falco (2021) e che si è ritagliata uno spazio ampio anche all’interno di questo spin-off, dedicato alla sua vendetta nei confronti di Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D’Onofrio). La stessa guerriera, infatti, si rende conto che proprio il suo capo ha ucciso brutalmente suo padre William e quindi medita la sua vendetta personale, stavolta facendosi aiutare da Daredevil (Charlie Cox).

Echo è arrivata su Disney+ dal 10 gennaio 2024

Detto questo, per quanto riguarda proprio l’attrice protagonista di Echo, ovvero Alaqua Cox, si è trattata della prima esperienza con il mondo attoriale e recitativo e, in una recente intervista per Good Morning America (via CBR), la star ha raccontato il suo primo casting per la realizzazione, spiegando che all’inizio era particolarmente reticente a provare l’audizione ma che poi ha scelto di provarci:

“Ricordo che mi stavo abbronzando su una zattera nel lago e il mio amico mi ha inviato uno screenshot per un casting. Stavano cercando una donna indigena sui vent’anni, e si adattava abbastanza bene alla mia descrizione. Non ci avevo pensato. All’inizio ero un po’ titubante, ma poi altre due persone mi hanno inviato lo stesso identico casting ho chiamato e ho detto: ‘Meh, ci provo e basta’. E tre mesi dopo, ho fatto il processo di audizione e ho ottenuto il ruolo. È stato davvero pazzesco.”

Vi ricordiamo che Echo è uscita, nella sua interezza, il 10 gennaio 2024 direttamente su Disney+ con l’ideazione da parte di Marion Dayre, la regia di Sydney Freeland e Catriona McKenzie con la sceneggiatura della stessa Dayre e di Amy Rardin.

