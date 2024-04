Doctor Who: Ncuti Gatwa parla delle pressioni razziste nel mondo del cinema

L'attore di Doctor Who non è stato l'unico a sollevare la questione.

Ncuti Gatwa, attore che ha preso parte alla serie Doctor Who e noto per il suo personaggio in Sex Education, si è apertamente espresso su alcune delle sfide e dei doppi standard che gli attori neri affrontano nel settore cinematografico e televisivo.

L’attore di Doctor Who ha discusso della pressione che gli attori di colore sentono, tra cui quella di dover essere “eccellenti”

In una recente intervista con Attitude Magazine, l’attore di Doctor Who ha discusso della pressione che gli attori di colore sentono, tra cui quella di dover essere “eccellenti“, a differenza di quella che lui definisce “mediocrità bianca” vista sullo schermo.

“Siamo addestrati a dire: ‘Se non sono eccezionale, non sarò amato. O, almeno, è quello che sono sempre stato portato a pensare io” ha dichiarato Gatwa, riflettendo sulle aspettative imposte agli attori neri nel settore. L’attore di Doctor Who sottolineato la necessità di spostarsi oltre questo concetto di “eccellenza di colore” e ha evidenziato il divario tra le aspettative per gli attori neri e quelle per i loro omologhi bianchi.

Il dibattito su questi doppi standard è sempre più rilevante nel contesto attuale, con una crescente consapevolezza delle disuguaglianze razziali nel mondo dello spettacolo. Gatwa ha condiviso le sue esperienze personali riguardo al casting alla cieca e ha affrontato le critiche negative al suo casting per Doctor Who. Tuttavia, l’attore si è detto ottimista riguardo ai segnali di cambiamento culturale nel settore e al progresso verso una maggiore diversità e inclusione.

Queste dichiarazioni di Gatwa riflettono un dibattito più ampio sulla rappresentazione e la diversità nel mondo dell’intrattenimento, con attori di colore che continuano a lottare contro stereotipi e discriminazioni sistemiche. L’attore di Doctor Who non è stato l’unico a sollevare la questione: molti suoi colleghi, prima di lui, hanno espresso le stesse difficoltà nell’industria.

Leggi anche Doctor Who – Stagione 14: annunciato un panel esclusivo al ComiCon di Napoli