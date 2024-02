Death by Lighting: Matthew Macfayden e Michael Shannon protagonisti della nuova serie Netflix

In attesa del rilascio su Netflix della loro nuova serie Il problema dei 3 corpi, i creatori de Il Trono di Spade David Benioff e DB Weiss sono già al lavoro su uno show, sempre targato dal colosso di streaming. Come riporta Deadline, il progetto in questione – che li vedrà nel ruolo di produttori esecutivi – è Death by Lighting, serie thriller con protagonisti l’attore di Succession Matthew Macfadyen e l’ex star di Broadwalk Empire Michael Shannon.

I primi dettagli sulla nuova serie Netflix Death by Lighting

Basata sul libro Destiny Of The Republic di Candice Millard, Death by Lighting racconterà dunque la storia vera, più strana che fittizia, di James Abraham Garfield, riluttante 20° presidente degli Stati Uniti (il suo è stato uno dei mandati più brevi di sempre, durato dal 4 marzo 1881 al 19 settembre dello stesso anno), e dell’avvocato disoccupato Charles Guiteau, che passò dall’essere il suo più grande ammiratore al diventare il suo assassino. Michael Shannon interpreterà Garfield, mentre Matthew Macfayden sarà Guiteau. La serie è stata creata da Mike Makowsky (I Think We’re Alone Now), anche sceneggiatore e produttore esecutivo. David Benioff e DB Weiss (Il Trono di Spade, Il problema dei 3 corpi), così come Matt Ross (Gaslit), saranno produttori esecutivi. Ross dirigerà anche tutti gli episodi.