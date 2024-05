Bodkin: la serie Netflix prodotta da Barack e Michelle Obama è ispirata a una storia vera?

Il 9 maggio, Netflix ha lanciato Bodkin, una serie thriller comica e oscura allo stesso tempo prodotta dagli ex inquilini della Casa Bianca, Barack e Michelle Obama, tramite la loro società Higher Ground. Al centro del racconto vi è un gruppo di podcaster che si reca in un villaggio irlandese per investigare su un mistero vecchio di 25 anni. In cerca di risposte lungamente attese, i protagonisti saranno coinvolti in uno scenario che mai avrebbero immaginato.

Sulla carta, il racconto sul piccolo schermo promette di appassionare i fan di podcast e crime stories, unita in una miscela efficace. Qualora lo abbiate già visto o abbiate in mente di farlo, potreste chiedervi se sia o meno ispirato a una storia vera.

Com’è nata la serie Bodkin e quali erano gli obiettivi perseguiti dai creatori

Nonostante la sua atmosfera unica e i dettagli accurati, Bodkin non è basato su fatti di cronaca. I creatori del TV show hanno deliberatamente realizzato una storia priva di collegamenti con crimini realmente accaduti. Alex Metcalf, co-showrunner e produttore esecutivo, ha sottolineato lo zelanta lavoro di ricerca condotto dal team per suscitare l’interesse degli spettatori, ma con una trama puramente immaginaria.

L’idea per Bodkin è nata da una riflessione del creatore, Jez Scharf, circa la moralità delle storie di cronaca nera. Secondo lui, sebbene tali racconti siano tragici, vengono confezionati in episodi avvincenti e intriganti nei finali. Condividendo la premessa del podcast S-Town, l’incipit narrativo pare portare in una direzione, salvo poi prendere delle strade differenti. In questo modo desidera sollecitare una riflessione profonda sulle modalità di racconto e percezione del pubblico.

L’autenticità di Bodkin dipende pure dalla location delle riprese: West Cork, in Irlanda, è stato teatro dell’omonimo podcast rilasciato nel 2018, incentrato sull’omicidio di Sophie Toscan du Plantier, avvenuto nel 1996.

Leggi anche Bodkin: recensione della serie Netflix