Sarah Paulson ha risposto ad alcune domande riguardanti American Horror Stories, serie spin-off di American Horror Story

Durante un panel Netflix dedicato a Ratched, la nuova serie tv che la vedrà protagonista, Sarah Paulson ha ammesso che sarà coinvolta nella nuova serie spin-off di American Horror Story, intitolata semplicemente American Horror Stories. Creato sempre da Ryan Murphy, non è detto che lo show vedrà Paulson ricoprire il ruolo di attrice.

L’attrice, vincitrice di Emmy e Golden Globe per la sua interpretazione di Marcia Clark in American Crime Story: Il caso O.J. Simpson, ha ammesso che “dirigerà qualcosa”. A Paulson è stato anche chiesto quando inizierà la produzione di American Crime Story: Impeachment, che la vedrà completamente trasformata per interpretare Linda Tripp, e dello spin-off di AHS, American Horror Stories.

“Il mondo e lo stato della California non stanno vivendo momenti molto belli per via della gestione del Coronavirus. Entrambe le produzioni saranno girate a Los Angeles. Eravamo a meno di due settimane dall’inizio di American Crime Story: Impeachment. Di recente ho sentito voci riguardanti un possibile inizio di riprese ad ottobre, poi addirittura nel 2021. Insomma, molte voci e nessun dato” ha detto Sarah Paulson.

Per quanto riguarda American Horror Stories, ricordiamo che si tratterà di una serie antologica nella quale ciascun episodio racconterà una storia di fantasmi autonoma. Ratched, invece, vedrà Sarah Paulson protagonista nel ruolo di Mildred Ratched, infermiera di un istituto psichiatrico che il grande pubblico ha avuto già modo di conoscere nel film del 1975 Qualcuno volò sul nido del cuculo, quando venne interpreta da Louise Fletcher.

