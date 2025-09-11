Alice: Bérénice Bejo protagonista della serie HBO Max sulla prima regista donna al mondo

Alice racconterà lo straordinario viaggio di un'artista visionaria che ha sfidato convenzioni e aspettative come regista, imprenditrice, moglie e madre.

La candidata agli Oscar Bérénice Bejo (The Artist) sarà la protagonista di Alice, serie di sei episodi targata HBO Max e France Télévisions e incentrata sulla vita di Alice Guy Blaché, la prima regista donna al mondo autrice del primo film fiction della storia del cinema, La Fée aux choux. A riportarlo, è il sito Deadline. Le riprese sono già in corso in quel di Parigi.

Bérénice Bejo sarà la regista Alice Guy Blaché in una serie targata HBO Max: le prime anticipazioni

Dalla Belle Époque parigina a New York agli albori di Hollywood, la serie Alice racconterà lo straordinario viaggio di un’artista visionaria che ha sfidato convenzioni e aspettative come regista, imprenditrice, moglie e madre. I suoi amori, le sue battaglie e la sua instancabile ricerca di riconoscimento si svolgono in concomitanza con la nascita del cinema moderno. Nel cast ci saranno Thibaut Evrard (Escort Boy) nel ruolo del mentore Léon Gaumont; Oscar Lesage (Marie Antonietta) del marito e partner di Alice, Herbert Blaché; Irène Jacob (The Affair) della madre di lei, Marie; e Yannick Choirat (Un sapore di ruggine e ossa) del rivale Charles Pathé. A loro si aggiungono Marc Barbé (La Vie En Rose), Steve Driesen (Ourika), Sophie Nélisse (Yellowjackets), François Arnaud (I Borgia) e Vincent Leclerc (Dumas).