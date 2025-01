I Delitti del BarLume 12 e le location toscane. Dove è stata girata?

La dodicesima stagione de I Delitti del BarLume non delude i fan, regalando nuovi misteri e l’inconfondibile ironia che contraddistingue la serie. Oltre al cast e alle trame coinvolgenti, le vere protagoniste sono le meravigliose location che danno vita all’immaginaria cittadina di Pineta. Dalla costa toscana all’Isola d’Elba, ogni luogo scelto dalla produzione aggiunge fascino e autenticità alla narrazione. Scopriamo le location e, per concludere, i sapori tipici che rendono questo angolo d’Italia unico al mondo.

Leggi anche I Delitti del BarLume – stagione 12: recensione dei nuovi episodi della serie TV

Marciana Marina, Isola d’Elba: il cuore di Pineta

Il borgo di Marciana Marina sull’Isola d’Elba è il fulcro della serie, trasformandosi nell’immaginaria Pineta. Con il suo lungomare caratterizzato da filari di tamerici e le case dai colori pastello che si affacciano sull’azzurro del Tirreno, Marciana Marina rappresenta perfettamente l’essenza di un pittoresco villaggio costiero italiano. Ma non è solo il mare a incantare: alle pendici del Monte Capanne si sviluppano boschi rigogliosi di pini, querce e castagni, regalando alla serie scenari naturali mozzafiato. Ogni angolo del borgo, dalle stradine di granito alle piazze che ricordano salotti a cielo aperto, contribuisce a creare un’atmosfera intima e ricca di fascino.

Piombino tra le location della serie TV I Delitti del BarLume 12

La città di Piombino, con il suo mix di modernità e tradizione, ha ospitato diverse riprese della stagione. Palazzo Appiani, storico edificio situato nel cuore del centro cittadino, è stato utilizzato per rappresentare gli interni dell’ufficio del sindaco di Pineta. I vicoli caratteristici e le piazze affacciate sul mare hanno offerto scorci autentici che raccontano la vera anima toscana. Piombino si distingue per il suo legame con la costa e la sua storia industriale, che si intrecciano con la narrazione della serie, creando un perfetto equilibrio tra mistero e quotidianità.

Follonica: il fascino della vita balneare nella serie TV I Delitti del BarLume

Follonica, rinomata località della costa toscana, si è rivelata una location ideale per molte scene. Il quartiere di Senzuno e le sue spiagge evocano l’atmosfera rilassata e conviviale che caratterizza Pineta. Anche la Pinacoteca Civica ha avuto un ruolo importante, trasformandosi nel Municipio della cittadina immaginaria. Follonica, con il suo spirito accogliente e il legame profondo con il mare, aggiunge un ulteriore tocco di autenticità alla serie.

Grosseto: il cuore della Maremma toscana

Una breve incursione a Grosseto ha arricchito le riprese della stagione. Il suo centro storico, circondato da imponenti mura medievali, è una delle testimonianze meglio conservate della Toscana. Gli scorci offerti dalle antiche vie e dalle piazze, insieme ai paesaggi mozzafiato della Maremma, hanno contribuito a donare profondità e un tocco di autenticità alla narrazione, facendo risaltare il contrasto tra tradizione e modernità.

Sapori della Toscana: i cibi tipici delle location de I Delitti del BarLume 12

La Toscana non è solo un paradiso di bellezze naturali e architettoniche, ma anche una terra ricca di tradizioni gastronomiche. Durante un viaggio tra i luoghi che hanno fatto da sfondo a I Delitti del BarLume, è impossibile non lasciarsi tentare dalle specialità locali. A Marciana Marina, sull’Isola d’Elba, il pesce fresco è protagonista assoluto, con piatti come lo stoccafisso alla riese e i totani ripieni. A Piombino, si può gustare il celebre baccalà alla piombinese, condito con pomodoro e aromi mediterranei. Follonica, con la sua posizione costiera, offre un’ampia varietà di zuppe di pesce, tra cui il caciucco. Infine, a Grosseto, la cucina si sposta verso la tradizione maremmana, con piatti di carne come il cinghiale in umido e le pappardelle al ragù di lepre. Non può mancare un assaggio dei vini locali, tra cui il celebre Aleatico dell’Elba o i rossi corposi della Maremma.

Con i suoi panorami mozzafiato e i suoi sapori unici, I Delitti del BarLume non è solo un viaggio nel mistero, ma anche un invito a scoprire le meraviglie di questa terra straordinaria.