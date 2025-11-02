Stranger Things 5, bufera: accuse shock di Millie Bobby Brown a David Harbour

Il mondo di Stranger Things è stato travolto da una notizia che ha rapidamente fatto il giro del web. Secondo quanto riportato da The Mail on Sunday e TV Insider, Millie Bobby Brown avrebbe accusato David Harbour di bullismo e comportamenti inappropriati durante le riprese della quinta stagione della serie Netflix. La piattaforma avrebbe avviato un’indagine interna durata mesi, senza però rilasciare commenti ufficiali. L’attrice, che interpreta Eleven sin dal 2016, avrebbe inoltre richiesto la presenza di un rappresentante personale sul set per tutta la durata delle riprese

Stranger Things 5: accuse sul set e clima teso prima del gran finale

L’ultima stagione di Stranger Things, attesa su Netflix dal 26 novembre 2025, si trova ora al centro di un caso mediatico che rischia di oscurare la conclusione della saga. Fonti vicine alla produzione riportano che le accuse di Millie Bobby Brown contro David Harbour non riguardano molestie di natura sessuale, ma episodi di bullismo e tensione professionale. Il silenzio delle parti coinvolte e di Netflix ha però alimentato i dubbi, trasformando la questione in uno dei gossip più discussi di Hollywood.

Per i fan, la notizia è stata un vero shock. Harbour e Brown erano sempre stati percepiti come una coppia artistica affiatata, uniti da un legame padre-figlia che aveva reso iconico il rapporto tra Hopper ed Eleven. In passato, l’attore aveva dichiarato di provare una profonda protezione verso la giovane collega, descrivendola come “una ragazza di talento che ho visto crescere sotto i riflettori”. Ora, quelle parole vengono lette sotto una nuova luce, mentre l’attenzione mediatica si concentra sul dietro le quinte della serie.

Nonostante le tensioni, Stranger Things 5 rimane il progetto più atteso dell’anno per Netflix. Con il ritorno del cast originale e una chiusura annunciata come “emozionante e spettacolare”, la piattaforma punta a superare le polemiche e riportare il pubblico nell’universo di Hawkins. Tuttavia, le accuse di bullismo tra Millie Bobby Brown e David Harbour rischiano di cambiare la percezione del fandom e di influenzare la promozione globale della serie.