Squid Game: il creatore della serie in trattative già per la terza stagione!

Netflix punta tutto su Squid Game: il colosso di streaming ha dato via già alle trattative per una terza stagione!

Squid Game è stata senza dubbio la serie del 2021. Scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk e distribuita in tutto il mondo sulla piattaforma di streaming Netflix a partire dallo scorso settembre, la serie è stata capace di conquistare i telespettatori di tutto il mondo, registrando oltre cento milioni di visualizzazioni in meno di un mese. La prima stagione è terminata con un finale aperto che faceva presagire una possibile continuazione. Lo scorso novembre, infatti, Netflix ha annunciato il rinnovo di Squid Game per una seconda stagione, ma la serie potrebbe tenerci compagnia ben oltre un secondo ciclo di episodi.

Come ha rivelato lui stesso nel corso di un’intervista, il creatore della serie Hwang Dong-hyuk e Netflix sono già al lavoro da diverso tempo per trovare un accordo sulla produzione di una terza stagione. Sebbene non ci sia ancora l’ufficialità, filtra molto ottimismo per la riuscita dell’accordo. La dirigente di Netflix Bela Bajaria recentemente ha confermato che il colosso di streaming ha sempre creduto in Squid Game, anche se il successo riscontrato nei paesi occidentali è stato una vera e propria sorpresa per tutti quanti.