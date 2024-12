Black Doves, spiegazione del finale della prima stagione della serie Netflix con Keira Knightley

British spy thriller alla sua prima stagione, Black Doves ci ha raccontato la doppia vita della spia Helen Webb, interpretata da Keira Knightley. Già rinnovata per una seconda stagione e creata da Joe Barton, la serie di spionaggio è ambientata nel periodo natalizio in una fredda e bianca Londra, mentre nelle case si sorseggiano cioccolate calde e si guardano le luci dell’albero di Natale accese. Helen è la moglie del Segretario di Stato per la Difesa, Wallace Webb (Andrew Buchan), totalmente ignaro del fatto che la moglie sia una spia: una Black Dove, per la precisione, che riferisce all’organizzazione segreta per cui lavora tutto ciò che scopre.

Helen e Wallace hanno anche due bambini e sembrano una famiglia felice. In realtà, Helen ama profondamente i suoi figli e vuole bene al marito, ma è innamorata di un uomo, Jason Davies (Andrew Koji), che viene ucciso e la cui morte mette lei e la sua famiglia in pericolo. Disponibile dal 5 dicembre 2024 con la prima stagione su Netflix, Black Doves ha svelato alcune risposte alle domande che ci ponevamo durante la visione dei suoi sei episodi. Da questo punto in poi, attenzione agli spoiler!

Come finisce la prima stagione di Black Doves: l’organizzazione segreta e il complotto

Quando Jason viene ucciso, Reed (Sarah Lancashire), ovvero la donna a capo delle Black Doves, chiama Sam Young (Ben Whishaw) a protezione di Helen e della sua famiglia. L’organizzazione segreta raccoglie segreti di politici e diplomatici, per venderli al migliore offerente ed Helen è ben radicata nel ruolo di moglie del Segretario di Stato per la Difesa britannico da ben dieci anni. Proprio per il suo lavoro insostituibile, Helen non può essere ritirata e va protetta.

Sam è un vecchio amico di Helen e i due iniziano a indagare su chi abbia potuto uccidere Jason. Nell’ultimo episodio della prima stagione, 1.06 Nel mezzo di un gelido inverno (In the Bleak Midwinter), ci troviamo finalmente alla resa dei conti tra segreti governativi e vendette. Helen si è confrontata con il crimine organizzato di Londra mentre, per tutta la stagione, abbiamo assistito alle chiare tensioni politiche tra Stati Uniti e Cina che hanno portato il mondo sull’orlo di un conflitto mondiale.

L’omicidio dell’ambasciatore cinese ha, infatti, complicato i rapporti tra i due Paesi, ma il rapimento della figlia Kai-Ming (Isabella Wei) ha peggiorato ulteriormente le cose. L’ultimo episodio inizia con Sam, Kai-Ming e l’assassina “amica” Eleanor (Gabrielle Creevy) legati, dopo essere stati catturati dai Clark.

La famiglia criminale, le rivelazioni e la vendetta

Si scopre che Reed – mentore di Helen – ha mandato Sam a uccidere Alex Clark (Tracey Ullman), capo della famiglia criminale londinese che si è infiltrata nel Governo. Dopo alcuni eventi, Helen riesce a rintracciare la donna e a liberare Sam, Kai-Ming ed Eleanor. Scopriamo che ad uccidere l’ambasciatore cinese – non morto, quindi, di overdose – è stato il figlio di Alex, Trent Clark (Angus Cooper). Gli omicidi dell’ambasciatore cinese e di Jason sono, però, collegati. Prima di tutto, saltano fuori le prove sull’omicidio dell’ambasciatore cinese che scagionano gli Stati Uniti. A uccidere l’ambasciatore cinese è stato – come detto – Trent, ma per errore: l’uomo ha, infatti, sbattuto la testa cadendo – arrabbiato per il fatto che il ragazzo volesse vendere droga alla figlia – e la scena era stata ripresa da Maggie (Hannah Khalique-Brown), agente segreto che fingeva di essere amica di Kai-Ming e che ne aveva parlato con Jason e un giornalista (anche Maggie e quest’ultimo sono stati uccisi).

Trent, quindi, ingaggia un sicario per uccidere i tre testimoni. La vera rivelazione è che Jason non era semplicemente un giornalista, ma un agente sotto copertura dell’MI5. Si scopre che l’uomo doveva indagare su Helen e le Black Doves, sebbene – da alcuni indizi – appare evidente che l’uomo si fosse realmente innamorato di lei e abbia cercato di proteggerla non rivelando quanto aveva scoperto sulla donna. Quando Alex ha scoperto quanto aveva fatto il figlio, ha tentato di proteggerlo contattando anche Stephen Yarrick (Sam Troughton), ministro britannico, per insabbiare le cose. Su nastro, però, era stato registrato tutto: anche il coinvolgimento di Yarrick, per l’appunto e la sua telefonata al Premier britannico per informarlo di quanto accaduto.

Dopo aver scoperto la verità, Helen vuole vendetta e uccidere chi ha le ha portato via Jason ma, per evitare che si macchi di questo crimine, Sam interviene e uccide al posto suo Alex e Trent. Qualcuno, però – non sappiamo chi – telefona a Helen e Sam, affermando di aver visto tutto e che le loro azioni avranno delle conseguenze. Certamente, la potenza dei Clark fa abbastanza preoccupare…

Come il finale della prima stagione di Black Doves prepara alla seconda stagione: il futuro di Sam, Helen e Wallace

Durante la prima stagione di Black Doves, assistiamo a diversi flashback che ci mostrano di più sul passato di Helen – prima Daisy Bradshaw – e Sam. A proposito di quest’ultimo, sette anni prima gli eventi narrati, Sam aveva ucciso una famiglia – era stato ingaggiato per questo lavoro – lasciando in vita un bambino: Hector. Ormai adulto, Hector (Luther Ford) è diventato un uomo spietato, ma che prova dei sentimenti in contrasto tra loro per Sam: da una parte pensa a lui come all’assassino della sua famiglia; dall’altra, invece, all’uomo che l’ha risparmiato.

Ora che Sam vorrebbe tornare dal suo Michael (Omari Douglas) e tirarsi fuori da questo lavoro, riceve una proposta da Hector che potrebbe fornirgli aiuto se venisse attaccato dopo gli omicidi dei Clark. Dal canto suo, Wallace ha la strada spianata per diventare Primo Ministro, mentre Helen consegna il dispositivo con gli omicidi alla CIA, così da evitare – cosa più importante – l’escalation tra USA e Cina. La seconda stagione, quasi certamente, ci farà scoprire di più sul passato di Helen e la vedrà, molto probabilmente, nelle vesti della consorte del Primo Ministro del Regno Unito, ma sempre al lavoro nelle Black Doves. A incombere, ovviamente, la minaccia misteriosa che si è fatta sentire dopo l’uccisione di Alex Clark e Trent Clark… chi sarà?