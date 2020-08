La Fox sta sviluppando una serie antologica a tema musicale della durata di un’ora a puntata, per adesso intitolata Icon

A riportare la news dello sviluppo in casa Fox di Icon è stato il media USA Variety. Ogni stagione si dovrebbe concentrare sulle storie vere delle leggende della musica che pensiamo di conoscere. Queste icone sono le voci che hanno lasciato un segno significativo nella storia della musica e hanno creato un suono e una risposta che le persone in tutto il mondo hanno imparato ad amare e in cui identificarsi.

La potenziale prima stagione di Icon si concentrerà sull’unico duo madre-figlia di musica country, Naomi e Wynonna Judd. La coppia iconica ha dominato la musica country negli anni ’80 e ’90, vincendo innumerevoli premi, vendendo più di 20 milioni di album e creando una serie di successi. Nessun autore è attualmente associato al progetto. Le due Judd saranno produttrici esecutive insieme a Gail Berman e Hend Baghdady di The Jackal Group e Jason Owen di Sandbox Entertainment. Les Borsai, Greg Hill, Cactus Moser e Larry Strickland produrranno. Fox Entertainment sarà lo studio di produzione.

Owen è il presidente e CEO di Sandbox Entertainment, che rappresenta star della musica country come Faith Hill, Little Big Town, Kacey Musgraves, Dan + Shay, Kelsea Ballerini, Midland e il John R. Cash Revocable Trust, tra gli altri. L’accordo è stato siglato da Paradigm per conto di Wynonna Judd e da WME per conto di Naomi Judd.

Questo spettacolo, Icon, segna il secondo progetto di musica country che Fox sta sviluppando. L’anno scorso è stato annunciato che la rete stava lavorando a una serie su una famiglia a capo di una dinastia di musica country, con Owen e Berman anche in quel caso produttori esecutivi del progetto. La Fox ha recentemente aperto una stanza degli scrittori per quello show per un potenziale ordine diretto alla serie.

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO