La tredicesima stagione di Doctor Who ha iniziato la produzione ma sembra proprio che la corsa della serie per questa season sarà più breve del solito

Doctor Who, ruolo che al momento è interpretato da Jodie Whittaker, torna al lavoro per filmare la tredicesima stagione del seguitissimo serial. Purtroppo, a causa della pandemia, l’attuale season sarà composta da solo otto puntate.

Lo showrunner di Doctor Who, Chris Chibnall, ha adottato un approccio molto diverso rispetto al passato. Il suo obiettivo è la qualità della produzione dello spettacolo e ha scelto di ridurre il numero di episodi per avere puntate di qualità, anche se meno episodi. Potenzialmente ha il vantaggio di rendere l’esperienza un po’ meno faticosa per gli attori. Parlando alla Royal Television Society a giugno, Rhodri Talfan Davies – Direttore della BBC Wales – ha confermato che la produzione è stata ritardata a causa delle misure restrittive causa pandemia. Parlando della nuova stagione, lo showrunner Chris Chibnall ha dichiarato:

In questo strano periodo il team di produzione di Doctor Who ha fatto miracoli per riportare lo spettacolo in produzione. Siamo entusiasti di tornare e aata la complessità di realizzazione della serie e con i nuovi e rigorosi protocolli di lavoro COVID, ci vorrà un po’ più di tempo per filmare ogni episodio, il che significa che ci aspettiamo di finire la stagione con otto episodi, invece dei soliti 11. Ma state tranquilli, l’ambizione, l’umorismo, il divertimento e le paure che ci si aspettano dalla serie saranno ancora saldamente al loro posto. Per tutti in tutto il mondo, questo è un periodo impegnativo, ma il Dottore non si sottrae mai di fronte a una sfida!

Matt Strevens, produttore esecutivo BBC Studios, ha aggiunto:

Siamo così entusiasti di aver sbloccato la TARDIS, rispolverato il sonoro, e ricominciato le riprese per la prossima stagione. Il fantastico team di produzione, la troupe e il cast hanno fatto miracoli per farci riprendere a girare in questi tempi difficili. Sarà divertente e pieno di azione come sempre, con molte sorprese.

Il Tredicesimo Dottore è stato visto l’ultima volta nel drammatico finale della dodicesima stagione, quando il destino del Dottore è apparentemente in bilico dopo che è stata rinchiusa in una prigione eterna. Nello speciale di Doctor Who in arrivo, intitolato “Revolution of the Daleks”, i migliori amici del Dottore, Yaz (interpretato da Mandip Gill), Ryan (interpretato da Tosin Cole) e Graham (interpretato da Bradley Walsh) devono provare a ricominciare a vivere senza di lei. Tuttavia, scoprono presto che si sta formando un piano inquietante che coinvolge uno dei nemici più grandi e temuti del Dottore: i Dalek. Come combatti però i Dalek senza il Dottore? Con il destino della protagonista al momento sconosciuto, cosa succederà in questa nuova stagione in arrivo?

