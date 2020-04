La star di Agents of S.H.I.E.L.D. Clark Gregg ha postato un po’ di cose dal dietro le quinte dell’ultima stagione

Agents of S.H.I.E.L.D. è attualmente la serie più longeva tra tutte quelle basate sui personaggi dei fumetti della Casa delle Idee. Adesso sappiamo che, essendo subentrato alla direzione dei seriel Kevin Feige, le parole “è tutto connesso” troveranno finalmente un senso vero, e non solo un accenno sporadico. Dopotutto è quello che i fan si aspettano da un universo condiviso che vede una quantità di eroi ed eroine tentare di salvare continuamente il mondo sia per le strade (come i Defenders e gli Agenti dello SHIELD, appunto), che in giro per l’universo (Avengers & Co.).

Poiché la settima sarà l’ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., è chiaro che il fandom sia in fervida attesa di notizie. Ed è proprio il protagonista, Clark Gregg, a darci informazioni riguardo qualcosa che è avvenuto nel backstage della produzione relativa alla stagione finale, che arriverà ad un certo punto del 2020. Ecco i post che ha diffuso l’attore, interprete dell’amatissimo personaggio di Phil Coulson, conosciuto in Thor, rivisto (e perduto) in The Avengers di Joss Whedon, e ritrovato nel prequel Captain Marvel:

“Oh no. Accidentally posted a BTS shot from #agentsofshield s.7. I better delete this. Soon,” he wrote. “Oh no. Ho accidentalmente pubblicato uno scatto BTS da #agentsofshield s.7. Farò meglio a eliminarlo. Presto”

Che ne dite? Siete curiosi come noi di vedere la nuova e ultima stagione degli Agenti dello SHIELD? Diteci tutto nei commenti, in calce.

