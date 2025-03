Il Sogno: cosa sappiamo dell’atteso live show Rai di Roberto Benigni che “parlerà di noi, dell’Europa, del mondo, della nostra vita”

Roberto Benigni torna protagonista della prima serata di Rai 1 con uno spettacolo inedito dal titolo Il Sogno. L’evento, in programma per mercoledì 19 marzo alle 21.30, sarà trasmesso in diretta e in Eurovisione, segnando il ritorno del premio Oscar sul piccolo schermo a dieci anni dal grande successo de I dieci comandamenti. Con la sua consueta capacità di unire poesia, comicità e profondità, Benigni si prepara a guidare il pubblico in un viaggio attraverso temi universali, con profondità e leggerezza.

Un viaggio tra sogni e realtà in Il Sogno

Come suggerisce il titolo, Il Sogno sarà uno spettacolo dedicato alle aspirazioni umane, alle speranze e alle illusioni che ci accompagnano nel corso della vita. “Si parlerà di noi, dell’Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme”, ha dichiarato Benigni. Il pubblico può quindi aspettarsi un monologo avvolgente e appassionato, capace di spaziare tra temi profondi e momenti di leggerezza.

Un ritorno atteso dopo I dieci comandamenti

L’ultima apparizione di Roberto Benigni in un evento televisivo di tale portata risale al 2014, quando presentò su Rai 1 lo spettacolo I dieci comandamenti, una lettura emozionante e teatrale delle leggi bibliche che ottenne un grandissimo successo di pubblico e critica. L’attore toscano ha dimostrato negli anni di saper coniugare spettacolo e temi più profondi, rendendo accessibili e coinvolgenti anche i temi più complessi, dalla Divina Commedia ai fondamenti della Costituzione Italiana.

La poetica di Benigni tra emozione e ironia

Benigni è da sempre un maestro nel combinare elementi diversi, alternando poesia, ironia e momenti di pura esaltazione emotiva. Il Sogno promette di essere un viaggio che abbraccia tanto la filosofia quanto l’attualità, in un’epoca in cui sognare sembra essere sempre più difficile. La sua capacità di parlare a tutti, con un linguaggio accessibile e universale, ha fatto di lui una delle figure più amate del panorama culturale italiano e internazionale.

Il Sogno è un omaggio alla bellezza della parola

Nel corso della sua carriera, Benigni ha spesso reso omaggio alla grande tradizione letteraria italiana, da Dante Alighieri con Tutto Dante alla Costituzione Italiana con La più bella del mondo. Con Il Sogno, l’artista toscano sembra voler continuare su questa strada, proponendo una riflessione poetica che parla di speranza, di umanità e di bellezza.

Per favorire l’inclusione, Rai Pubblica Utilità ha previsto una serie di misure per rendere Il Sogno fruibile al maggior numero di spettatori possibile. Lo spettacolo sarà sottotitolato in diretta su Rai 1 e disponibile con sottotitoli su RaiPlay dal giorno successivo. Sarà inoltre trasmesso con una versione tradotta in LIS (Lingua dei Segni Italiana) su un canale dedicato di RaiPlay e audiodescritto in diretta sul Canale Rai 1 e in streaming su RaiPlay, permettendo anche alle persone con disabilità visive di godere appieno dell’evento.

