Il trailer italiano di Anna ci presenta la storia della donna che dà il titolo al film, interpretata dalla star francese Anna Mouglalis; fotoreporter che lavora a un servizio sul traffico di donne, la protagonista si troverà a sua volta vittima di quel terribile mondo. Produzione canadese-thailandese, con Nicole Robert a produrre, il titolo ha fatto parte della selezione ufficiale del Busan International Film Festival e del Festival du nouveau cinéma di Montréal nel 2015, giungendo solo ora nei cinema italiani.

Nelle sale italiane grazie a Distribuzione Indipendente, il film approderà sui nostri schermi il 31 maggio. Diretto da Charles Olivier Michaud il cast è completato da Pierre-Yves Cardinal, Pascale Bussières, Sean Lu e Sandrine Bisson. Di seguito, il trailer italiano e la sinossi del film.



Anna, famosa fotoreporter, viaggia fino in Asia per un servizio sulle giovani donne vittime della tratta degli esseri umani inflitta dalle Triadi asiatiche. Anna si spinge però troppo oltre e si trova faccia a faccia con un mondo ostile, venendo infine rapita e seviziata così come le giovani donne asiatiche a cui stava dedicando il proprio reportage. Segnata a vita, Anna comincia un percorso in cui la violenza è inevitabile. Lungo il cammino incontra Sam, una guida che influenzerà in maniera determinante il suo destino.