Una boccata d’aria: curiosità e note di regia del film di Aldo Baglio girato in Sicilia

Una boccata d’aria è una commedia agrodolce diretta da Alessio Lauria, con Aldo Baglio nel ruolo del protagonista Salvo, un uomo che gestisce una pizzeria a Milano sull’orlo del fallimento. Quando il padre muore, Salvo torna nel suo paese natale in Sicilia con l’intento di vendere il casale di famiglia e risolvere i suoi problemi economici. Tuttavia, per riuscirci, dovrà convincere il fratello Lillo, con cui ha un rapporto complicato. Nel cast figurano anche Lucia Ocone nei panni della moglie Teresa, Giovanni Calcagno come Lillo, Ludovica Martino e Davide Calgaro nei ruoli dei figli, oltre a Tony Sperandeo nel ruolo di Nunzio.

Regia e Stile Visivo

Il regista Alessio Lauria ha voluto creare una commedia che unisce leggerezza ed emozione, inserendo l’inconfondibile comicità di Aldo Baglio in un racconto più realistico e profondo. La regia è essenziale, evitando inutili artifici e lasciando spazio alla narrazione. Il contrasto tra Milano e la Sicilia viene reso evidente anche a livello visivo: a Milano, le riprese con inquadrature strette e macchina a mano trasmettono un senso di oppressione, mentre in Sicilia, le inquadrature fisse e più ampie creano un’atmosfera più distesa e aperta.

Atmosfera e Ambientazione

Anche il design sonoro accompagna questa trasformazione, passando dai rumori frenetici della città alla quiete del paesino siciliano. L’attenzione alla scenografia e ai costumi ha contribuito a rendere il film autentico, evitando stereotipi sul Sud Italia e mostrando invece una realtà più cruda ma affascinante. Il borgo in cui si svolge la storia non è un luogo da cartolina, ma un piccolo centro quasi dimenticato, con un fascino tutto suo. Dopo il debutto nei cinema italiani il 7 luglio 2022, il film è stato distribuito a livello internazionale su Netflix il 17 ottobre 2022.