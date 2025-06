Simon Baker e il tuffo rinfrescante nelle acque italiane! L’attore di The Mentalist si gode le vacanze in Sardegna [FOTO]

Relax e sole per Simon Baker, protagonista della celebre serie The Mentalist, che in questi giorni si sta concedendo una vacanza in Italia. L’attore australiano, 55 anni, è stato fotografato mentre si tuffava nel mare cristallino della Sardegna durante una giornata di svago con un amico, domenica 22 giugno.

In forma smagliante, Simon Baker è apparso rilassato e sorridente, indossando un costume da bagno verde oliva e godendosi la tranquillità della costa italiana. Non è la prima volta che l’attore sceglie l’Italia per le sue pause estive, confermando un affetto particolare per il Belpaese.

Oltre al meritato riposo, Simon Baker ha anche impegni professionali in vista. Lo scorso settembre è stato annunciato il suo coinvolgimento nella nuova serie Scarpetta, prodotta da Prime Video. Nel cast, accanto a lui, anche grandi nomi come Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis e Bobby Cannavale.

Scarpetta è tratta dai romanzi best-seller di Patricia Cornwell e ruota attorno alla figura della dottoressa Kay Scarpetta, capo medico legale che torna a lavorare in Virginia, dove affronta crimini inquietanti e complesse dinamiche personali e lavorative. La serie promette di essere un intenso medical-thriller con forti elementi investigativi.

