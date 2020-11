Le riprese di Scream 5 sono finite e la pellicola arriverà nei cinema non troppo tardi… Ecco quando dopo il salto

Se volete vedere Scream 5 dovrete ovviamente aspettare un po’ di tempo perché la pellicola è stata appena terminata e adesso inizierà la solita fase di post-produzione. Pertanto, stando a quanto riferito da Bloody Disgusting, vedremo l’horror tra circa un anno e due mesi di tempo. Spyglass e Paramount Pictures distribuiranno infatti il film in tutto il mondo il 14 gennaio 2022, a circa un anno e due mesi da oggi. Il nuovo film, che non ha ancora un titolo ufficiale – lo chiamiamo Scream 5, poiché è un sequel di tutti i film precedenti – è stato girato durante la pandemia in corso a Wilmington, nella Carolina del Nord.

Neve Campbell, come sapete, si è unita al cast dopo parecchio tempo dalla notizia che anche gli altri membri originali delle precedenti pellicole (che sono David Arquette e Courteney Cox), sarebbero tornati per il nuovo corso della storia. E dunque vedremo tornare non solo Sidney Prescott, ma anche Dewey Riley e Gale Weathers, così come i nuovi membri del cast che sono invece Jack Quaid (The Boys), Melissa Barrera (In The Heights) e Jenna Ortega (You). Scream 5 è un film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett del gruppo cinematografico Radio Silence (Ready or Not, V / H / S) a partire da una sceneggiatura scritta da James Vanderbilt (Murder Mystery, Zodiac, The Amazing Spider-Man) e Guy Busick (Pronto o no, Castle Rock). Le dichiarazioni degli insider quando è stata annunciata la news che Neve Campbell sarebbe tornata nel franchise:

Ci stiamo pizzicando perché non ci sembra vero! È difficile esprimere quanto il personaggio di Sidney Prescott abbia plasmato il nostro amore per i film e avere la possibilità di lavorare con Neve è davvero un sogno che si avvera. Non sarebbe un film di Scream senza Neve e siamo così entusiasti e onorati di unirci a lei a Woodsboro.

