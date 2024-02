Sanremo 2024, Eros Ramazzotti e l’appello di pace: “Basta sangue”

Eros Ramazzotti interviene a Sanremo 2024 con la sua voce iconica conosciuta e amata in tutto il mondo, esplora il suo vasto repertorio in compagnia di Amadeus e degli ospiti, sottolineando però l’importanza di un messaggio che va oltre la musica e coinvolge il mondo intero. Tutto l’Ariston ha iniziato a ballare e appladuire, cantando durante la performance di Eros, confermandolo come emblema italiano della musica, ma anche della cultura italiana nel panorama internazionale. Una star del pop che utilizza la sua capacità mediatica per veicolare un messagio importante e essenziale in tempi di controversio geopolitiche.

Sanremo 2024 e il messaggio di pace al mondo contemporaneo: pace, amore e tolleranza

L’artista, da subito, lancia un messaggio di pace: “Quasi 500 milioni di bambini vivono in zone di conflitto, altri milioni non vedranno mai la terra promessa. Voglio dire solo una cosa: basta sangue, basta guerre, pace“, dice.

Poi, da subito, le gag sull’ormai celebre ballo del quaqua fatto ballare da Amadeus e Fiorello a John Travolta. “Mi fai fare il ballo del qua qua pure a me?“, chiede. “E’ stato antipatico? Dovevate dargli un po’ più di soldi“, afferma il cantante. E arriva la battuta di Amadeus: “Tu lo faresti con più simpatia“. Divertimento, ma anche tanta capacità di leggere il complesso panorama sociale moderno nella terza serata di Sanremo, che continua a offrire sorprese al pubblico.

Ma la serata è solo all’inizio: non si è neanche alla fine della prima metà, aspettiamo gli altri ospiti per conoscere cosa accadrà durante il 74esimo Festival!