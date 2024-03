Patricia Richardson critica Tim Allen per il possibile remake di Quell’uragano di papà: “Ha mentito alla gente”

Nel mondo delle sitcom degli anni ’90, Quell’uragano di papà ha lasciato un’impronta indelebile negli spettatori, giovani o meno, di quegli anni. Tuttavia, i recenti pettegolezzi riguardanti un possibile ritorno dello show hanno scatenato polemiche inaspettate, soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento del cast originale, da parte di Patricia Richardson.

Perchè un ritorno di Quell’uragano di papà non sarebbe possibile, secondo Patricia Richardson?

In una recente intervista podcast, Patricia Richardson, l’attrice che ha interpretato Jill Taylor per otto stagioni, ha espresso chiaramente il suo disinteresse per un revival della serie. Ma le sue critiche non si sono limitate solo al progetto stesso; ha anche accusato il suo ex collega, Tim Allen, di “mentire alla gente” riguardo alla partecipazione del cast originale al possibile risveglio dello show.

Patricia Richardson ha spiegato che, nonostante le affermazioni di Allen sulla volontà dell’intero cast di partecipare a un ritorno dello show, nessuno dei membri principali del cast è stato effettivamente contattato per discutere il progetto. Ha sottolineato che né lei né Jonathan Taylor Thomas (che ha interpretato il figlio di mezzo, Randy) sono stati mai interpellati da Allen riguardo a un possibile coinvolgimento nello spin-off.

La situazione è stata ulteriormente complicata dalle circostanze personali dei membri del cast originale. Patricia Richardson ha notato che Zach Ty Bryan, l’attore che ha interpretato il figlio maggiore Brad, ha avuto problemi legali, mentre Taran Noah Smith, che ha interpretato il figlio minore Mark, non è più attivo nel mondo della recitazione. Jonathan Taylor Thomas, invece, sembra aver perso interesse nel recitare. Inoltre, la mancanza del personaggio di Wilson, interpretato dal compianto Earl Hindman, rappresenterebbe un’altra sfida significativa per un possibile revival.

Tim Allen, dal canto suo, ha discusso apertamente del possibile ritorno di Quell’uragano di papà. Tuttavia, ha ammesso di essere consapevole delle sfide che un revival affronterebbe, soprattutto nel decidere se lo show sarebbe ancora rilevante nell’attuale panorama televisivo. Allen ha anche suggerito che, anziché una serie revival completa, potrebbe essere interessante esplorare la possibilità di realizzare un film speciale, che darebbe uno sguardo al presente dei personaggi e al loro adattamento al mondo contemporaneo, includendo Patricia Richardson.

Mentre i fan potrebbero desiderare ardentemente un ritorno di Quell’uragano di papà, sembra che ci siano molte questioni da risolvere prima che tale progetto diventi una realtà. E, come dimostrano le parole di Patricia Richardson, il coinvolgimento del cast originale potrebbe essere una questione più complicata di quanto inizialmente suggerito.

