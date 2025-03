Nadia Cassini, l’attrice è morta all’età di 76 anni: era malata da tempo

Lutto nel mondo del cinema italiano. L’attrice Nadia Cassini, icona del filone della commedia sexy all’italiana degli anni ’70 e ’80 e poi tra i primi sex symbol delle tv di Silvio Berlusconi, si è spenta ieri pomeriggio nella sua casa di Reggio Calabria all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. “Riposa in pace mamma. Il dolore e la tristezza sono insopportabili. Sono qui con te per il tuo ultimo viaggio“, ha scritto sui social la figlia Kassandra. I funerali si svolgeranno venerdì 21 marzo a Melito Porto Salvo nella cappella di famiglia del marito.

La vita e la carriera di Nadia Cassini

Nadia Cassini nacque il 2 gennaio 1949 durante una tournée dei genitori, ballerini e attori di vaudeville, a Woodstock, nello stato di New York da padre statunitense di origini tedesche, Harrison Müller, e da madre statunitense di origini italiane, Patricia Noto. Lasciata la famiglia in giovane età, si mantenne attraverso diversi lavori, come cantante di night club, ballerina di fila, fotomodella e indossatrice. Dopo una relazione con lo scrittore Georges Simenon, nel 1968 a soli vent’annni convolò a nozze con il conte statunitense di origini italiane e russe Igor Cassini, noto come giornalista americano e fratello dello stilista Oleg. Nel 1970 la coppia si trasferì a Roma. L’attrice iniziò così la sua carriera da attrice prima con un piccolo ruolo ne Il divorzio di Romolo Guerrieri e poi come protagonista del film erotico Il dio serpente, che riscosse un enorme successo nelle sale cinematografiche, divenendo poi un cult movie.

Nel 1971, Nadia Cassini divorziò dal marito negli Stati Uniti. Si trasferì prima in Grecia poi a Londra con l’attore greco Yorgo Voyagis ((in Italia popolare nper il ruolo di Giuseppe nella serie tv Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli), dal quale ebbe una figlia, Kassandra. Nel 1972 ottenne un ruolo di primo piano nel film Colpiscono senza pietà diretto da Mike Hodges recitando al fianco di Michael Caine, Mickey Rooney e Lizabeth Scott. Alla fine degli anni settanta iniziò a diventare l’icona sexy nel filone comico-erotico con film come L’insegnante balla… con tutta la classe, L’infermiera nella corsia dei militari e La dottoressa ci sta col colonnello recitando al fianco di attori come Banfi, Alvaro Vitali e Lando Buzzanca. In tv lavorò in programmi come Premiatissima e lo show comico Drive In. Dopo un intervento di chirurgia plastica al naso con esiti devastanti, che comportò ustioni di terzo grado su tutto il viso e l’amputazione di parte del padiglione auricolare destro, l’attrice scelse di ritirarsi dalle scene a fine anni novanta.