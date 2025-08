Moses Martin, figlio di Chris e Gwyneth Paltrow segue le orme del padre! La sua band aprirà il concerto dei Royel Otis

Nella famiglia di Chris Martin, frontman dei Coldplay, e dell’attrice Gwyneth Paltrow si respira aria di nuova musica. Se la loro figlia maggiore, Apple, sembra aver deciso di seguire le orme di sua madre (frequenta il terzo anno alla Vanderbilt University di Nashville e fa parte del gruppo teatrale di cabaret della scuola), il loro figlio minore Moses ha deciso di dedicarsi alla musica proprio come suo papà.

Moses Martin segue le orme di suo papà: la sua band è già in tour

In questa calda estate 2025, Moses Martin si sta dedicando totalmente alla musica. Il ragazzo è in tour con la sua band indie-alternative di New York, i Dancer. Il trio aprirà il concerto dei Royel Otis, il duo australiano guitar-pop di Sydney. Solo qualche giorno fa, ha condiviso sul suo profilo Instagram qualche foto scattata durante il tour accompagnate dalla seguente didascalia “Musica, musica, musica“. Nelle immagini si scorgono anche gli altri due componenti della band, vale a dire Orlando Wiltshire e Andrew Suster.

I fan di Chris Martin non vedono l’ora d vedere padre e figlio a suonare insieme. Lo scorso aprile, il frontman dei Coldplay gli ha voluto augurare buon compleanno telefonandolo direttamente dal palco di Hong Kong. Sua madre, invece, gli ha fatto gli auguri con un post su Instagram, in cui lo ha definito “profondamente gentile e brillante. Hai un’intelligenza incredibile e sei così dotato, così talentuoso. Ascolto la tua musica ininterrottamente“.