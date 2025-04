Mission: Impossible – The Final Reckoning: i character poster del capitolo finale della saga

La Paramount Pictures ha rilasciato i character poster di Mission: Impossible – The Final Reckoning, l’ottavo e ultimo capitolo della saga action nata negli anni novanta con protagonista Tom Cruise nei panni dell’agente dell’IMF Ethan Hunt. Co-sceneggiato, diretto e co-prodotto da Christopher McQuarrie, il film sarà presentato in anteprima il prossimo 14 maggio al 78º Festival di Cannes per poi essere distribuito nelle sale italiane il 22 maggio.

I character poster di Mission: Impossibile – The Final Reckoning

In Mission: Impossibile – The Final Reckoning, I vertici del IMF (Impossible Mission Force), sezione segreta speciale della CIA, chiedono a Ethan Hunt e alla sua squadra di rintracciare una nuova terrificante arma che, se dovesse cadere nelle mani sbagliate, minaccerebbe l’intera umanità. Con in gioco il controllo del futuro e il destino del mondo, inizia una rincorsa mortale intorno al pianeta. Di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, Ethan è costretto a mettersi in testa che la missione ha la priorità su tutto, persino sulle vite delle persone a lui più care.

Mission Impossible: The Final Reckoning vede nel cast Hayley Atwell nel ruolo di Grace, Ving Rhames nel ruolo di Luther Stickell, Simon Pegg nei panni di Benji Dunn, Esai Morales nei panni di Gabriel, Pom Klementieff nel ruolo di Paris, Henry Czerny (Eugene Kittridge), Nick Offerman (Sydney), Hannah Waddingham, Angela Bassett (Erica Sloane), Shea Whigham (Jasper Briggs), Greg Tarzan Davis (Degas), Tramell Tillman, Rolf Saxon (William Donloe), Lucy Tulugarjuk, Holt McCallany (Bernstein), Janet McTeer, Charles Parnell (capo NRO), Mark Gatiss (capo NSA), Vanessa Kirby (Alanna Mitsopolis / Vedova Bianca), Frederick Schmidt (Zola Mitsopolis), Rob Delaney (capo JSOC), Indira Varma (capo DIA), Mariela Garriga (Marie) e infine Ivan Ivashkin (Comandante in seconda XO). Il film è stato prodotto esecutivamente da David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Chris Brock, Tommy Gormley e Susan E. Novick.