Lutto nel mondo della critica cinematografica: è morta Giovanna Barreca, insieme al compagno Valerio Zunino

Un tragico incidente stradale ha tolto la vita a Giovanna Barreca, critica cinematografica e insegnante molto stimata, conosciuta per il suo impegno sulle testate Nonsolocinema e Radio Cinema. L’incidente è avvenuto a Celle Ligure, nella notte tra domenica e lunedì. Insieme a lei è morto anche il compagno Valerio Zunino.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiavano, una Seat, è uscita di strada ed è precipitata in fondo a una scarpata, ribaltandosi più volte prima di fermarsi nella fitta vegetazione. I corpi delle due vittime sono rimasti intrappolati tra le lamiere e sono stati ritrovati solo in mattinata, dopo che un passante ha notato il veicolo e ha allertato i soccorsi. Purtroppo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambi.

Sul luogo dell’incidente sono stati rilevati segni di frenata sull’asfalto, che fanno ipotizzare una possibile perdita di controllo del mezzo. Le indagini sono in corso per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Giovanna Barreca era una figura conosciuta e apprezzata nel panorama della critica cinematografica italiana. Collaborava con realtà culturali come Nonsolocinema e Radio Cinema offrendo contributi appassionati, in cui traspariva tutto il suo amore per la settima arte. Parallelamente, svolgeva un importante ruolo di educatrice, promuovendo progetti sul linguaggio cinematografico nelle scuole e lavorando a stretto contatto con gli studenti, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo del cinema come forma d’arte e di pensiero.

Ai familiari e a chi le ha voluto bene, va il cordoglio della redazione e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla o leggerla.