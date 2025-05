Jennifer Lopez ironizza su un suo celebre brano: “a causa dell’inflazione ora il mio amore ha un costo”

Non fatevi ingannare dal sorriso smagliante e dai balletti perfetti: anche Jennifer Lopez ha qualcosa da dire sull’economia. E lo fa a modo suo. Niente tabelle, niente indici di Wall Street. Solo una frase secca, pubblicata su Instagram: “A causa dell’inflazione, il mio amore ora avrà un costo“.

Jennifer Lopez: il costo dell’amore

Sullo sfondo bianco, nudo e crudo. Una battuta? Sì. Un meme? Certo. Ma anche uno specchio dei tempi. Perché quel post di Jennifer Lopez — che riprende in chiave ironica il suo vecchio successo Love Don’t Cost A Thing — è arrivato mentre negli Stati Uniti l’aria si è fatta pesante. E non per colpa della primavera.

Gli economisti cominciano a sudare freddo: si parla apertamente di rischio recessione globale. Reuters ha intervistato un bel po’ di esperti, e il coro è chiaro: l’economia mondiale traballa. I dazi voluti da Trump — soprattutto quelli mostruosi contro la Cina, con punte del 145% — hanno scosso mercati e fiducia. E quando crolla la fiducia, anche i soldi si spostano altrove.

Non solo. A cento giorni dall’inizio del secondo mandato di Trump, l’umore generale è in discesa. Tagli al personale federale, Borsa in altalena, costi della vita che non mollano. Generi alimentari, benzina, mutui: tutto su. E la gente, invece che “I have everything I want”, dice: “Ho tutto quello che posso permettermi. A fatica”.

Il debito da carta di credito si gonfia, gli studenti affogano nei prestiti, e intanto il governo chiede pazienza. Dicono che il futuro sarà brillante, che la manifattura americana tornerà a splendere, e che le tasse scenderanno fino a farci “sentire benissimo”.

Peccato che, per ora, il conto lo paghino le famiglie. Secondo lo Yale Budget Lab, ogni casa americana spende in media 3.800 dollari in più all’anno a causa delle tariffe. Alla fine, forse Jennifer Lopez ha solo fatto una battuta. Ma quando anche l’amore comincia ad avere un prezzo, c’è poco da ridere.

Leggi anche Adam Pearson protagonista di The Elephant Man: “come difensore dei diritti dei disabili e attore, non riesco a pensare a un onore più grande”