Heysel 1985: trama e storia vera del docufilm Rai sui tragici eventi dello stadio belga

Nel quarantennale della tragedia che scosse profondamente il mondo dello sport, Rai 2 propone Heysel 1985, un docufilm che ricostruisce con precisione e sensibilità uno degli episodi più drammatici nella storia del calcio europeo. In onda giovedì 29 maggio alle 21.20, l’opera ripercorre gli eventi accaduti il 29 maggio 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles, in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool.

Heysel 1985: di cosa parla?

Quello che doveva essere un grande momento di festa si trasformò in un incubo. Poco prima del fischio d’inizio, nella curva Z, assegnata ai tifosi neutrali ma occupata per la maggior parte da sostenitori bianconeri, si scatenò un’ondata di violenza. L’assalto da parte di hooligan inglesi provenienti dal settore adiacente generò panico e caos, culminati nel crollo di un muro divisorio. Il bilancio fu tragico: 39 morti e oltre 600 feriti. La partita venne disputata ugualmente, ma l’atmosfera era irreparabilmente segnata dalla tragedia.

Heysel 1985 è un racconto corale costruito con materiali d’archivio Rai, filmati amatoriali mai visti prima e una serie di testimonianze raccolte da chi visse in prima persona quella giornata. Tra i protagonisti del docufilm vi sono calciatori come Stefano Tacconi, Zbigniew Boniek, Beniamino Vignola, e Mark Lawrenson, difensore del Liverpool. Completano il quadro le voci dei giornalisti Carlo Nesti e Marino Bartoletti, dell’arbitro Daina e persino di Terry Wilson, uno degli hooligan condannati per quei fatti.

Un ruolo centrale nel racconto Heysel 1985 è affidato ai familiari delle vittime e ai sopravvissuti, che dopo quarant’anni hanno scelto di condividere il proprio vissuto, anche grazie al supporto dell’Associazione Vittime Heysel. Le riprese si sono svolte tra Italia, Regno Unito, Svizzera e Belgio, per restituire una prospettiva internazionale a un evento che ebbe conseguenze profonde sul calcio europeo, compreso il lungo bando imposto alle squadre inglesi nelle competizioni UEFA.

Il docufilm Heysel 1985, scritto da Giuseppe Colella e Antonio Plescia e diretto da Alessandro Galluzzi, è una produzione originale Verve Media Company in collaborazione con Rai Documentari.

