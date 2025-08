Harry Potter: Hugh Laurie sarà Silente in questo nuovo progetto tutto da scoprire

Il mondo magico di Harry Potter si prepara a tornare… nelle nostre orecchie. E con una voce niente male: Hugh Laurie sarà Albus Silente nella nuova edizione audio integrale a più voci dei sette romanzi firmati da J.K. Rowling.

Il progetto, dal titolo Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions, è una produzione monumentale annunciata da Pottermore Publishing in collaborazione con Audible, piattaforma leader nell’intrattenimento audio targata Amazon. Il primo volume, Harry Potter e la Pietra Filosofale, sarà disponibile in inglese a partire dal 4 novembre 2025, mentre i restanti capitoli arriveranno a cadenza mensile fino a maggio 2026.

Al centro del progetto c’è un cast corale di altissimo livello:

Hugh Laurie (il celebre Dr. House) nei panni di Silente

(il celebre Dr. House) nei panni di Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans in Succession) sarà Lord Voldemort

(Tom Wambsgans in Succession) sarà Riz Ahmed (Oscar per Sound of Metal) interpreterà Severus Piton

(Oscar per Sound of Metal) interpreterà Michelle Gomez (la caustica Missy di Doctor Who) darà voce alla professoressa McGranitt

E ancora, tra le nuove generazioni magiche troviamo: Frankie Treadaway, Max Lester e Arabella Stanton come Harry, Ron e Hermione nei primi tre volumi. Da Il Calice di Fuoco in poi subentrano Jaxon Knopf, Rhys Mulligan e Nina Barker-Francis nei ruoli del trio protagonista La voce narrante sarà quella dell’acclamata Cush Jumbo OBE, attrice britannica nota per The Good Wife e The Good Fight.

Il progetto è un’autentica impresa produttiva: oltre 200 attori coinvolti e più di 2.000 ore di registrazione per offrire un’esperienza audio profondamente immersiva, arricchita da un sound design in Dolby Atmos©, musica originale e registrazioni ambientali reali. In poche parole, non un semplice audiolibro, ma una vera produzione cinematografica per le orecchie.

Ecco il calendario di uscita previsto:

La Pietra Filosofale – 4 novembre 2025

La Camera dei Segreti – 16 dicembre 2025

Il Prigioniero di Azkaban – 13 gennaio 2026

Il Calice di Fuoco – 10 febbraio 2026

L’Ordine della Fenice – 10 marzo 2026

Il Principe Mezzosangue – 14 aprile 2026

I Doni della Morte – 12 maggio 2026

Hugh Laurie si è detto entusiasta all’idea di entrare nei panni vocali di Silente: “Essere stato scelto per dare voce ad Albus Silente è un onore. Sono consapevole della grande eredità lasciata da attori straordinari come Richard Harris, Michael Gambon, Jude Law, e dalle letture iconiche di Jim Dale e Stephen Fry. È un privilegio far parte di questo gruppo”.

Anche Rachel Ghiazza, Chief Content Officer di Audible, ha definito l’iniziativa “una magia che prende vita grazie a un cast straordinario e a tecnologie audio di ultima generazione”. Infine, Neil Blair, presidente di Pottermore Publishing, ha dichiarato: “Reimmaginare Harry Potter in questo modo è un passo rivoluzionario per l’audiolibro. Il mondo creato da Rowling si presta magnificamente a un adattamento immersivo di questo livello.”

Mentre HBO Max lavora al reboot seriale live-action dei libri (con tutto il carico di polemiche, attese e speculazioni), questa versione audio potrebbe rappresentare la trasposizione più fedele e completa dell’opera originale, una sorta di “regalo per le orecchie” dei fan più affezionati… e una porta magica d’ingresso per le nuove generazioni. In attesa di novembre, rispolverate le cuffie, preparatevi a salire sull’Espresso per Hogwarts!