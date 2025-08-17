Gwyneth Paltrow e la ricetta “ispirata alla Toscana” che ha fatto storcere il naso ai fan ma…non a Jennifer Garner! [VIDEO]

Sta facendo discutere il nuovo video condiviso su Instagram da Gwyneth Paltrow, in cui l’attrice premio Oscar si cimenta in una colazione “ispirata” alla Toscana. Le immagini, girate immersa nel verde collinare, hanno rapidamente raggiunto milioni di visualizzazioni e centinaia di commenti da parte di fan e curiosi.

Gwyneth Paltrow e la ricetta “ispirata alla Toscana”

Nel filmato, Gwyneth Paltrow prepara quella che definisce una Tuscan inspired high protein boyfriend breakfast, utilizzando ingredienti acquistati in loco: salsiccia dal macellaio Giulietti di Città di Castello, fagioli bianchi, spinaci, pomodorini e uova. Tutto cucinato in padella, tra inquadrature suggestive del paesaggio e la presenza della stessa attrice che, di spalle e senza maglia, si dedica ai fornelli.

Il video ha scatenato reazioni contrastanti. Da un lato, c’è stato l’apprezzamento internazionale e anche l’ironia di colleghe come Jennifer Garner, che ha commentato: «Can I be your boyfriend?». Dall’altro, non sono mancate le critiche di alcuni utenti italiani, che hanno giudicato la ricetta poco fedele alla tradizione culinaria toscana. C’è chi ha definito il piatto un “mappazzone”, riprendendo l’espressione resa celebre da Bruno Barbieri, e chi ha osservato che gli ingredienti, nella cucina regionale, vengono solitamente valorizzati separati.

Al di là delle polemiche gastronomiche, resta il fatto che il video ha confermato il legame speciale di Gwyneth Paltrow con la Toscana. L’attrice ha più volte trascorso le sue vacanze in Italia, visitando negli ultimi anni luoghi come Cortona, Firenze e l’Isola d’Elba.

