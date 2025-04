Funerali Papa Francesco in diretta tv e streaming: dove seguirli

Dopo giorni di lutto e commozione in tutto il mondo, le principali reti televisive italiane si preparano a seguire in diretta i funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato 26 aprile 2025 alle ore 10 in Piazza San Pietro. Il Santo Padre è scomparso lo scorso 21 aprile, giorno di Pasquetta, alle 7.35 del mattino, a causa di un ictus cerebrale che ha causato coma e successivo collasso cardiocircolatorio. Aveva 88 anni.

Per rendere omaggio a un pontificato che ha lasciato un segno profondo nella storia della Chiesa e del mondo, sono attese a Roma oltre 200mila persone e ben 170 delegazioni ufficiali tra capi di Stato e di governo. L’evento sarà coperto da un vasto dispiegamento mediatico, con dirette televisive e streaming che permetteranno a milioni di fedeli e spettatori di partecipare simbolicamente all’addio al Pontefice.

Dove seguire i funerali di Papa Francesco in TV

La cerimonia funebre sarà trasmessa in diretta da tutte le principali emittenti italiane:

Rai 1 : la diretta, curata dal Tg1, inizierà alle 8.25

: la diretta, curata dal Tg1, inizierà alle Canale 5 : lo speciale del Tg5 prenderà il via alle 8.45

: lo speciale del Tg5 prenderà il via alle La7 : Enrico Mentana condurrà la diretta del TgLa7 a partire dalle 9.40

: Enrico Mentana condurrà la diretta del TgLa7 a partire dalle Tv2000 : l’emittente della Conferenza Episcopale Italiana inizierà la copertura alle 8.30

: l’emittente della Conferenza Episcopale Italiana inizierà la copertura alle SkyTg24: sarà in onda con uno speciale dedicato già dalle 8.00

Come seguire i funerali di Papa Francesco in streaming

Per chi non potrà seguire la diretta televisiva, sarà possibile assistere ai funerali anche in streaming:

YouTube – VaticanNews : trasmissione in diretta dell’intera cerimonia

: trasmissione in diretta dell’intera cerimonia RaiPlay e Mediaset Infinity : dirette parallele ai rispettivi canali Rai 1 e Canale 5

e : dirette parallele ai rispettivi canali Rai 1 e Canale 5 SkyTG24 e SkyGo: accesso riservato agli abbonati Sky per seguire l’intero evento su dispositivi mobili

Come annunciato dal portavoce della Santa Sede, Matteo Bruni, al termine della celebrazione eucaristica il corteo funebre accompagnerà la salma di Papa Francesco da Piazza San Pietro fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Il percorso, a passo d’uomo, sarà interamente seguito in diretta dalle telecamere, ma la diretta terminerà all’arrivo in Basilica: la tumulazione sarà privata, secondo le volontà espresse dal Vaticano. Sarà un momento di raccoglimento, storia e memoria collettiva. Le immagini da Piazza San Pietro entreranno nelle case di milioni di persone in tutto il mondo, per un ultimo, commosso saluto al Pontefice argentino.

