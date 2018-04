Il regista Matteo Garrone ha rivelato il poster ufficiale di Dogman, il suo ultimo film in uscita nelle sale il 17 maggio.

Liberamente ispirato ad un fatto di cronaca realmente accaduto, Dogman si rifà alla storia di Pietro De Negri, tolettatore di cani di Roma, detto per questo il “canaro”, che divenne noto negli anni Ottanta. L’uomo infatti fu indicato come responsabile dell’omicidio dell’ex pugile dilettante Giancarlo Ricci. I due erano coinvolti in affari di droga e spaccio e, stando alle parole dello stesso De Negri, Ricci l’aveva più volte colpito violentemente o minacciato di morte.

L’omicidio divenne subito noto soprattutto per la sue efferatezza, descritta nei minimi dettagli nel racconto di De Negri. Secondo la confessione, l’uomo avrebbe dapprima intrappolato Ricci in una gabbia per cani, per poi sottoporlo a indicibili torture, tra cui ustioni e mutilazioni, per diverse ore. L’autopsia però smentì il racconto di Pietro De Negri, che durante l’omicidio era sotto l’effetto di droga.

Dogman di Matteo Garrone non è la ricostruzione cinematografica di questo brutale quanto ancora misterioso fatto di cronaca. Il film si ispira liberamente alla storia di De Negri, per portare sul grande schermo un racconto in cui ancora una volta la violenza delle periferie è centrale e rimarcare il contrasto tra dolcezza e cattiveria, bene e male. Il film arriverà nelle sale il 17 maggio, dopo il debutto in concorso al Festival di Cannes.